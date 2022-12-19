疫情．最新｜再多15383宗確診　教育局局長政治助理確診

香港疫情反彈後未見明顯回落，已連續13日單日確診宗數在一萬宗以上水平，今日（19日）新增15,383宗確診，較昨日少4%，並再多39名患者離世。



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.2326，代表本地個案仍會在上升，只是增加速度減慢。（港大醫學院網頁圖片）

昨日疫情概要：



- 16,023宗確診，較昨日個案輕微上升1.6%.

- 輸入個案876宗，佔整體個案比率5.47%；相比同日19,927名機場入境旅客人數，確診比率則為4.40%，七日平均比率是4.36% 。

- 新增40名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.196%，整體死亡率略降0.47%，累計死亡人數為11,171人。

- 今日27間院舍出現個案， 30名院友及8名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



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【17:03】教育局公布，局長政治助理蕭嘉怡今日快測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為上周五（16日）。

發言人表示，局長蔡若蓮及副局長施俊輝每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。二人上周五起也因曾與患者有接觸而列密切接觸者，需進行家居檢疫。

【17:00】政府今日（19日）公布，葵青石蔭路一帶住宅、荃灣昇柏山和縉庭山兩中產住宅、以及觀塘月華街一帶住宅，檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，政府會向當地居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:41】衞生署衞生防護中心公布新增14,520宗本地新冠病毒病確診個案，以及863宗輸入個案，總數15,383，較昨日少600多宗。再多39名患者不治，總數增至11,210人。

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【16:34】政府今日（19日）宣布，鑑於熔斷機制、及抵港強制檢疫要求已取消，入境管控措施也逐步放寬，自2020年初實施容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約期、延後外傭返回原居地的彈性安排，將於明年5月1日終止。

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【15:42】北大嶼山醫院發言人公布，一名確診新冠病毒病的34歲男病人，昨晚經救護車由竹篙灣社區隔離設施送往北大嶼山醫院急症室求醫。病人在今日上午約10時，在未有通知職員的情況下自行離開急症室。涉事病人中等身材，離開醫院時身穿紅色外套、綠色上衣及長褲。

院方稱隨即派出保安員在全院範圍及附近地區進行搜索及要求警方協助，非常重視事件，將全力配合警方行動。院方呼籲公眾人士若發現有關病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話3467 7080。

【13:59】本港新冠疫苗接種率達九成，有病人組織今日（19日）召開記者會表示，發現長期病患者在接種疫苗後，抵禦重症的效果未算理想，故醫管局已引入長效抗體組合，作為預防新冠的加強劑供病人注射。

港大醫學院傳染病科主任孔繁毅指出，長效抗體組合有效，建議醫管局採購更加長效抗體組合，供更多不同長期病患的病人注射。

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【07:00】本港新冠病毒疫情連日升温，昨日（18日）單日新增確診個案再度衝破1.6萬宗。回顧上周（12月12日至18日）疫情，本地及輸入個案累計107,911宗，比之前一周（12月5日至11日）的89,033宗，增加18,878宗，增幅達21.2%。

上周平均留醫病人總數較再之前一周增14.8%，達至3,787人，平均危重總數增25.1%至209人；期內有212名患者不治，按周增38.6%；對比患者數目的7日平均死亡率，上周上升0.024個百分點至0.196%。

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