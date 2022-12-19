疫情．最新｜港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛　疫情以來首次

香港疫情反彈後未見明顯回落，已連續13日單日確診宗數在一萬宗以上水平，今日（19日）新增15,383宗確診，較昨日少4%，並再多39名患者離世。



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.2326，代表本地個案仍會在上升，只是增加速度減慢。（港大醫學院網頁圖片）

今日疫情概要：



- 15,383宗確診，較昨日個案輕微下跌3.99%.

- 輸入個案863宗，佔整體個案比率5.61%；相比同日21,588名機場入境旅客人數，確診比率則為4.00%，七日平均比率是4.56% 。

- 新增39名患者死亡，7日平均死亡率升至0.210%，創11月10日以來新高，整體死亡率保持0.47%，累計死亡人數為11,210人。

- 今日27間院舍出現個案， 30名院友及8名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港鐵表示，「東鐵線・Fun 紛藝術」列車及部份港鐵車站披上聖誕裝飾，提供聖誕「打卡」熱點，為乘客旅程增添節日氣氛。（港鐵提供圖片）

【19:28】港鐵公布，平安夜（24日）及除夕夜（31日）所有本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）和輕鐵七條路綫（505、 507、 610、 614P、 615P、 706、 751) 將通宵行駛，是疫情三年以來首次「復常」，方便市民外出歡度佳節。港島線、荃灣女、觀塘線及東鐵線更將於平安夜及除夕夜晚上8時開始加強服務，而港鐵巴士506、K51及K54 則會延長服務時間。

港鐵表示，將更特別為列車及車站披上聖誕裝飾，並推出機場快綫聖誕新年乘車優惠，為乘客的旅程增添節日氣氛。

此外所有本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）亦將於本星期四（22日）、即冬至當日下午開始加強服務。

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+ 17

【19:10】政府正減少強制檢測大廈數目，醫務衞生局今晚（19日）公布的最新強檢大廈名單顯示，只有20幢上榜，其中16幢有較多確診者居住，當中九龍城區、黃大仙區、觀塘區、南區、中西區及東區各有兩幢大廈榜上有名，包括九龍塘碧華花園1座、薄扶林置富花園富雅苑及富俊苑、西半山蔚華閣及兩個紀律部隊宿舍等。

另有4幢大廈或屋邨涉污水樣本陽性，分別是沙田水泉澳邨嶺泉樓、長沙灣蘇屋邨牡丹樓、九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓及鴨脷洲利東邨東平樓。

【18:50】民政及青年事務局表示，局長新聞秘書今日快測呈陽性。她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為上周五（16日）。 民青局局長麥美娟每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

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+ 24

【17:03】教育局公布，局長政治助理蕭嘉怡今日快測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為上周五（16日）。

發言人表示，局長蔡若蓮及副局長施俊輝每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。二人上周五起也因曾與患者有接觸而列密切接觸者，需進行家居檢疫。

【17:00】政府今日（19日）公布，葵青石蔭路一帶住宅、荃灣昇柏山和縉庭山兩中產住宅、以及觀塘月華街一帶住宅，檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，政府會向當地居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:41】衞生署衞生防護中心公布新增14,520宗本地新冠病毒病確診個案，以及863宗輸入個案，總數15,383，較昨日少600多宗。再多39名患者不治，總數增至11,210人。

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+ 2

【16:34】政府今日（19日）宣布，鑑於熔斷機制、及抵港強制檢疫要求已取消，入境管控措施也逐步放寬，自2020年初實施容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約期、延後外傭返回原居地的彈性安排，將於明年5月1日終止。

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+ 11

【15:42】北大嶼山醫院發言人公布，一名確診新冠病毒病的34歲男病人，昨晚經救護車由竹篙灣社區隔離設施送往北大嶼山醫院急症室求醫。病人在今日上午約10時，在未有通知職員的情況下自行離開急症室。涉事病人中等身材，離開醫院時身穿紅色外套、綠色上衣及長褲。

院方稱隨即派出保安員在全院範圍及附近地區進行搜索及要求警方協助，非常重視事件，將全力配合警方行動。院方呼籲公眾人士若發現有關病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話3467 7080。

【13:59】本港新冠疫苗接種率達九成，有病人組織今日（19日）召開記者會表示，發現長期病患者在接種疫苗後，抵禦重症的效果未算理想，故醫管局已引入長效抗體組合，作為預防新冠的加強劑供病人注射。

港大醫學院傳染病科主任孔繁毅指出，長效抗體組合有效，建議醫管局採購更加長效抗體組合，供更多不同長期病患的病人注射。

【13:29】澳門政府今日（19日）公布放寬入境限制，由明日（20日）凌晨零時起，所有赴澳門人士的核酸檢測要求，會由原本持有48小時內陰性證明，調整為72小時內的證明，其他防疫措施要求不變。

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+ 3

【11:07】政府早前取消掃描「安心出行」二維碼及黃碼安排，港大感染及傳染病中心總監何栢良今（19日）在電台表示，疫情過去三年已困擾香港，籲港府在除夕前「清晒啲冇用嘅嘢（措施）佢」，認為可取消學生每日快測及大廈強檢，亦應只公布住院及用呼吸機數字。

他料內地疫情會維持高水平，至少到明年2月，建議港府可預留一批二價疫苗予身處香港、夠期接種加強劑的內地人，為1月兩地免檢通關製造條件。

【10:35】澳門前日（17日）放寬入境措施，由香港、台灣及外國入境人士抵澳後毋須酒店隔離，改為5天居家隔離及3天離境限制。港澳直通巴士協會秘書長、港澳巴士路線「港澳一號」副秘書長崔定邦表示，港澳之間交通需求急升，上周五（16日）已去信澳門當局，冀落實恢復港澳直通巴士營運及細節安排，澳門當局反應良好，冀可迅速恢復服務。

【07:00】本港新冠病毒疫情連日升温，昨日（18日）單日新增確診個案再度衝破1.6萬宗。回顧上周（12月12日至18日）疫情，本地及輸入個案累計107,911宗，比之前一周（12月5日至11日）的89,033宗，增加18,878宗，增幅達21.2%。

上周平均留醫病人總數較再之前一周增14.8%，達至3,787人，平均危重總數增25.1%至209人；期內有212名患者不治，按周增38.6%；對比患者數目的7日平均死亡率，上周上升0.024個百分點至0.196%。

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