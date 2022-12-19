基層醫療藍圖｜助糖尿病及高血壓患者社區就醫　推《名冊》搵醫生

政府今日（19日）正式公布《基層醫療健康藍圖》，提出以地區康健中心服務模式為基礎，強化「一人一家庭醫生」概念，為市民做好慢性疾病例如高血壓、糖尿病等的管理。此外，當局亦會透過基層醫療署，要求所有基層醫療家庭醫生和醫療專業人員登記，加入《基層醫療名冊》，並逐步將衛生署轄下基層醫療健康服務，整合至地區為本的社區醫療健康系統，稍後亦會下放衞生署的學生健康服務中心及母嬰健康院部分服務至地區中心。



地區康健中心情況：



+ 11

+ 5

醫務衞生局局長盧寵茂表示，什計本港十多年後約有300萬人患不同的慢性疾病，佔總人口約37%，強調若未能及早發現治療，將令公營醫療系統不勝負苛，故有需要由治療轉為預防為主，以社區為本、家庭為中心應對未來情況。醫衞局副局長李夏茵指，去到2036年，香港人可能是「三人同行、必有一老/一病」。

李夏茵說，基層醫療是服務全港700萬人，不是照顧草根階層，故基層醫療是著重預防，希望在社區「搞掂小病」，每人都有自己的家庭醫生，每個人都有「健康戶口」、病歷，「有咩都喺家門口跟進，唔使出入醫院。」其中，當局會推出《基層醫療名冊》，在名冊上的醫生會確保提供有質素服務，「希望有咩病時可在社區得到治理，唔使成日去醫院、專科，大部份可以係社區，病情嚴重就適時轉介醫院專科，穩定再返社區。」

而18區的地區康健中心，會逐步轉型提供一站式服務，擔任統籌角色。政府未來會成立兩個機構，第一是基層醫療署，負責決策、分配資源及制定準則，管理基層醫療服務；第二個是策略採購統籌處，利用市場知識及善用市場優勢，希望可以透過策略採購升效率，當局表明，目標是希望全港市民「健康啲、病少啲、開心啲，預防多於治療」，並及早投資自己健康，減省未來開支。

▼地區康健中心▼



基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財表示，倘不推行基層醫療服務，未來的公營醫療系統、長者護理系統是否仍可持續值得懷疑，故透過地區康健中心令基層醫療資源可以有效運用非常關鍵，而社區家庭醫生、中醫會擔當重要角色，達致「一人一家庭醫生」概念。

基層醫療健康發展督導委員會召集人梁卓偉指，希望可以將現有及未來新資源重新整合，令其有如標靶式更精準地做好資助，從而讓最有需要病友得到基層醫療/初步治理。他舉例指，不少在普通科門診接受服務的市民，約63%都是高血壓及糖尿病患者，未來可將資源投放其中，透過慢性疾病共同治理計劃，演變成「一人一家庭醫生」及管理慢性疾病，及早發現及早治理疾病。