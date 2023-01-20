結他導師李廷川　戀上前女友13歲妹並曾非禮及非法性交　囚39月

曾在電視節目《歡樂今宵》一個歌唱比賽贏過「歌神」張學友的男子李廷川，教女友的13歲妹妹游水及音樂時漸生情愫，早前認上游泳課期間摸她的私處，又在住所與之性交。教練早前承認非法性交、作嚴重猥褻行為共4罪，法官今（23日）在九龍城法院(暫代區域法院)，判李入獄39個月。



暫委法官葉啓亮指，雖然明白被告與女童當時屬戀人關係，但二人年紀相距3倍以上，事主仍未成年，心智尚未成熟，被告利用其導師身份輕易獲取她的信任，認為本案非如辯方所稱完全不涉違反誠信，但考慮到被告從事多年公益活動，酌情扣減刑期後判他入獄39個月。



被告李廷川（59歲），曾任游泳教練及結他教師。他被控於2011年6月11日至7月31日期間，分別在西灣河一私家車內及大浪灣海灘猥褻侵犯女童X（13歲）；另於柴灣祥利工業大廈4A室廁所內向女童X作出嚴重猥褻行為，以及於旺角某單位內與女童X非法性交。

被告李廷川在1983年《歡樂今宵》的音樂比賽中，曾贏過「歌神」張學友。(詳看下圖)

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大浪西灣游泳隔泳衣摸私處

案情指，被告案發時受時任女友Y所託，教Y的13歲妹妹（即X）游泳及音樂。在某次游泳課後，被告接載X返家時，在私家車上伸入她的短褲，摸其陰部8至10秒；另一次趁著帶X到大浪灣泳灘游泳時，隔着X的泳衣觸摸她私處約5至6分鐘。

旺角寓所內非法性交

被告另曾在其位於柴灣的辦公室內教X口交，先是吮X的手指示範，對方再幫他口交。此外，被告又在旺角的寓所內與X非法性交，先是擁抱、親吻X，及後著她躺在自己身上性交，期間被告曾經射精，沒有使用安全套。

事發6年後被捕

被告6年後被捕，警誡下表示自2011年4至5月教X游泳及彈結他，同時開始對X產生感情，兩人隨後發展情侶關係。

翻查資料，被告於1983年《歡樂今宵》中的歌唱比賽《 盡顯才華sing聲星》，當時為台柱的被告，曾贏過尚未成為歌手的張學友。

案情編號：DCCC 242/2020