疫情．最新｜周四起撤酒吧宴會人數限制　學生每日快測有空間審視

行政長官李家超今早（20日）行政會議前透露醫務衞生局將宣布進一步放寬社交距離措施，當中宴會240人的人數上限撤銷。醫務衞生局副局長李夏茵下午公布，本周四、即冬至（22日）起，撤銷食肆酒吧酒館人數上限，進入酒吧、酒館、夜店、夜總會及出席宴會、本地遊參加者毋須再快速測試，主題樂園及戲院亦撤銷入場人數上限，但維持口罩令及疫苗通行證。



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.1845。（港大醫學院網頁圖片）

▼12月20日 政府宣布12月22日起進一步放寬防疫措施▼



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【15:17】醫務衞生局副局長李夏茵宣布周四（22日）起作出一系列防寬，包括：

1．撤銷餐飲處所、酒吧酒館及表列處所容量限制

2． 撤銷宴會活動上人數上限

3 ．撤銷顧客快速測試要求，包括: 酒吧、酒館、夜店、夜總會、出席宴會人士及參加本地遊活動遊客

4．公眾娛樂場所及戶外範圍飲食

【15:11】醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，過去一周住院數字上升，由上周初3700多住院病人增至至今超過4100個入院, 每天新增入院個案由上周720幾升至近日780左右。公立內科病床率113% 高企, 會監密切察住, 同冬季額外服務需求, 確保有足夠人手病床及資源照顧病人, 急緊應變中心運作, 會監察調動, 各急症室加人手, 確保病人毋須戶外等候。

【15:08】歐家榮指，污水監測處於高水平，過去一至二周的人均污水病毒含量介乎150萬至200萬左右，較之前高，但港大的即時病毒有效繁殖率過去一周緩緩下降至1.18。

【15:04】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去一周平均每日有15610宗呈報，比之前一周輕微上升12%,，但他指自兩周前個案水平突破萬四宗後，近兩星期徘徊萬四、萬五宗水平，疫情似乎穩定下來。

▼12月19日凌晨 球迷為阿根廷隊奪世界盃狂歡▼



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【14:52】康樂及文化事務署宣布，因應疫情情況，2023年農曆新年煙花匯演將會取消，該署指，雖然政府近日調整防疫措施，並容許社會舉辦更多大型活動，但由於農曆新年煙花匯演一般需時兩至三個月籌辦，故未能及時舉行。

▼12月19日 港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼



【11:35】環境保護署聯同大埔警區和衞生署在大埔大埔廣場宜盛閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測，行動共檢查了207名受檢人士。當中，六人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

【09:46】行政長官李家超於行政會議前會見傳媒，他表示，本港管控疫情措施已經放鬆九成多，只保存少部份，正因為要按風險和實況，確保醫療體系可以負荷，以及保障一老一幼，尤其是兒童接種率相當低，醫衞局下午會公布進一步放寬社交距離措施，當中包括放寬飲宴人數上限。

【09:37】勞工及福利局發言人表示，常任秘書長劉焱對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。劉焱最近一次上班日期為十二月十六日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行核酸檢測或快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。

【08:33】勞工及福利局發言人表示，勞福局局長孫玉菡的新聞秘書核酸檢測呈陽性，他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近上班日期為昨日（19日），而孫玉菡今日有進行快速測試，結果為陰性。

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▼12月19日 政府公布《基層醫療健康藍圖》▼

