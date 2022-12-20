疫情．最新｜ 連續13日確診逾萬宗　個案繁殖率回落有望停止升勢

撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 馬煒傑 劉夢婷 陳葆琳 江麗盈
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本港新冠病毒病疫情反彈後仍持續在高位，已連續13日單日確診宗數在一萬宗以上水平，昨日（19日）新增15,383宗確診，並再多39名患者離世。港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.1845，確診宗數有望停止上升。

港鐵昨公布平安夜（24日）及除夕夜（31日）所有本地鐵路線通宵行駛，是疫情三年以來首次「復常」，方便市民外出歡度佳節。

昨日疫情概要：

- 15,383宗確診，較昨日個案輕微下跌3.99%.
- 輸入個案863宗，佔整體個案比率5.61%；相比同日21,588名機場入境旅客人數，確診比率則為4.00%，七日平均比率是4.56% 。
- 新增39名患者死亡，7日平均死亡率升至0.210%，創11月10日以來新高，整體死亡率保持0.47%，累計死亡人數為11,210人。
- 今日27間院舍出現個案， 30名院友及8名職員感染。

疫情．12.19｜增1.5萬宗確診　港鐵平安夜除夕恢復通宵行駛

放寬防疫措施一覽：

1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通
2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所
3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測
4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告
5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.1845。（港大醫學院網頁圖片）

放寬防疫措施一覽：

1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通
2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所
3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測
4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告
5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求

▼12月19日　港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼

▼12月19日凌晨　球迷為阿根廷隊奪世界盃狂歡▼

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▼12月18日晚　數百球迷奧海城觀看世界盃決賽▼

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▼12月18日　香港單車節在入冬後最冷的一天復辦▼

+24

▼12月16日　東南亞旅遊業界代表參觀海洋公園▼

+2

▼12月16日　高鐵西九龍站亮燈及有人員出入▼

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▼12月19日　政府公布《基層醫療健康藍圖》▼

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