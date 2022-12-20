疫情．最新｜ 連續13日確診逾萬宗　個案繁殖率回落有望停止升勢

本港新冠病毒病疫情反彈後仍持續在高位，已連續13日單日確診宗數在一萬宗以上水平，昨日（19日）新增15,383宗確診，並再多39名患者離世。港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.1845，確診宗數有望停止上升。



港鐵昨公布平安夜（24日）及除夕夜（31日）所有本地鐵路線通宵行駛，是疫情三年以來首次「復常」，方便市民外出歡度佳節。



昨日疫情概要：



- 15,383宗確診，較昨日個案輕微下跌3.99%.

- 輸入個案863宗，佔整體個案比率5.61%；相比同日21,588名機場入境旅客人數，確診比率則為4.00%，七日平均比率是4.56% 。

- 新增39名患者死亡，7日平均死亡率升至0.210%，創11月10日以來新高，整體死亡率保持0.47%，累計死亡人數為11,210人。

- 今日27間院舍出現個案， 30名院友及8名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.1845。（港大醫學院網頁圖片）

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



▼12月19日 港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼



▼12月19日凌晨 球迷為阿根廷隊奪世界盃狂歡▼



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