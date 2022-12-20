澳門回歸23周年｜金蓮花廣場舉行升旗儀式　賀一誠伉儷等出席觀禮

澳門特區政府今早（20日）舉行慶祝澳門特別行政區成立23周年升旗儀式，儀式早上八時於金蓮花廣場舉行，澳門行政長官賀一誠伉儷、澳門中聯辦主任鄭新聰、外交部駐澳特派員劉顯法、駐澳門部隊副司令員戴勁松、立法會主席高開賢、終審法院院長岑浩輝等出席觀禮。



澳門行政長官賀一誠伉儷、澳門中聯辦主任鄭新聰、外交部駐澳特派員劉顯法等於12月20日出席慶祝澳門特別行政區成立23周年升旗儀式。（澳門新聞局）

升旗儀式上午八時於金蓮花廣場舉行，由治安警特警隊組成的護旗隊伍護送國旗及澳門區旗進場，儀仗隊奏起國歌，國旗區旗徐徐升起，現場的紀律部隊人員向嘉賓敬禮步操離開現場，與往年不同，今年沒有安排表演助興，但有不少居民從遠處觀禮，感受回歸氣氛。

出席升旗儀式的包括澳門行政長官賀一誠伉儷、澳門中聯辦主任鄭新聰、外交部駐澳特派員劉顯法、駐澳門部隊副司令員戴勁松、立法會主席高開賢、終審法院院長岑浩輝，以及澳門政府要官員、全國人大代表、全國政協委員、立法會議員、行政會委員等。

澳門政府早前公布，政府今日將舉行多項活動，與居民和旅客共同慶祝澳門特別行政區成立二十三周年。除升旗儀式，上午亦將在中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體舉行慶祝特區成立二十三周年招待酒會。

郵電局今日上午9時至下午2時亦會在郵政總局集郵商店設置臨時櫃台，為市民及旅客提供加蓋“澳門特別行政區成立二十三周年紀念”紀念郵戳服務。