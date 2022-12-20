青年發展藍圖｜28歲初創家盼港府增資源扶持助：港青好有潛能

「香港嘅年輕人非常有potential （潛質），亦都好有創意，呢個係由香港嘅大環境孕育而成。」28歲的李智賢（Louis）與不少香港青年一樣，對未來充滿期盼，他近年更積極轉型，由銀行白領「跨過界」走入初創圈，與拍檔成交立網上導師配對平台。作為初創界「新鮮人」，事業仍處探索及起步階段，他期盼港府加強本地初創培育支援，包括增撥資金助更多年輕人圓夢。

民政及青年事務局今（20日）公布首份《青年發展藍圖》，臚列各政策局逾百項青年發展措施，包括鼓勵青年創新創業、重推港人「首置」項目，及增加青年宿舍宿位等。



民政及青年事務局今（20日）公布首份《青年發展藍圖》，臚列各政策局逾百項青年發展措施。(余俊亮攝)

李智賢本身從事銀行業，自今年6月開始踏足初創企業界，聯合創辦線上導師配對平台「TeenShare」。他認為本港初創企業氛圍蓬攰，青年潛能無限。

香港嘅年輕人非常有potential （潛能），亦都好有創意，呢個係由香港嘅大環境孕育所得。 李智賢

不過，平台仍屬剛起步階段，需透過參加不同機構或大學舉辦的初創比賽獲取營運資金發展，亦面臨不確定性及各項挑戰，故需「雙軌發展」，李智賢遂未敢辭去正職，「如果政府（對初創扶持）資金未到位，好難完全放手一博。」他期盼港府可增撥更多資源，扶持初創企業，包括擴大政府資助及年期。他指本港人才流失嚴重，本地IT專才人工較貴，故初創圈中不少同行傾向僱用東南亞「外援」，若港府可提供補貼，協助初創企業請人，相信可紓緩初創營運壓力及協助起步。

李智賢期望港府可進一步加強對初創企業的扶持及資金援助。（受訪者提供)

李智賢本身與家人同住，兩年前開始遷入由香港青年協會營運、位於大埔的青年宿舍，「多啲思考空間，我唔係話屋企人嘈，但有時可能叫你飲下涼茶，打亂本身思緒。」由於鄰居年齡相近，亦來自五湖四海，擁不同專才背景，「可以激發唔同嘅碰撞同可能性」，他曾與宿友組隊參加初創比賽，累積經驗。

他認為《青年發展藍圖》有著墨青年住屋需要，承諾增加青年宿舍宿位亦對年輕人有正面作用。

李智賢現時居於由青協營運、位於大埔墟的青年宿舍。（青協圖片/資料圖片 ）

倡准用強積金作買樓之用

李智賢有定期儲蓄，長遠有置業打算，惟現階段受加息影響，對樓市持觀望態度，亦需流動資金供其初創企業周轉，暫無「上車」計劃。對於港府重推青年「首置」項目，他認為是好事，期望未來有機會受惠。他又倡議港府調整壓力測試要求，未來亦可考慮容許提取強積金供款作買樓之用，「雖然MPF（強積金）係供退休保障，但如果樓市穩定，其實都係變相儲錢。」

民政及青年事務局今（20日）公布首份《青年發展藍圖》，臚列各政策局逾百項青年發展措施，包括重推港人「首置」項目助青年「上車」及增加青年宿舍宿位，另會加強青年創業支援及生涯規劃，亦會設立青年專員，統籌及聯繫各界，共同推動青年工作。《青年發展藍圖》亦提出，要培育愛國愛港青年，以「多重進路、互相配合」方式在課堂內外推行國民教育。