強制檢測｜20幢上榜　涉李家超家舊居帝庭園、杏花邨、黃埔花園等

衞生防護中心今晚（20日）公布最新強檢大廈名單，有20幢大廈上榜，其中15幢大廈為較多陽性個案居住，當中沙田區、東區各有3幢上榜，包括馬鞍山富寶花園3座、富豪花園富儷閣、康景花園E座等。另有5幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，當中何文田有兩處，愛民邨衛民樓、何文田帝庭園1、2、及3座，特首李家超搬入禮賓府前便居於帝庭園2座。



按公告要求，任何人在12月14日至20日，於上述指明地點超過兩小時，須於明日（21日）或後日（22日）檢測。



▼12月20日 部份強檢大廈▼



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東區康景花園、杏花邨上榜

據最新強檢名單，共18幢大廈上榜，當中15幢大廈為陽性檢測個案曾到訪的地點。在沙田區及東區各有3幢大廈上榜，包括馬鞍山富寶花園 3 座、大圍美松苑康松閣、沙田富豪花園富儷閣、鰂魚涌康景花園 E 座、柴灣杏花邨 49 座及北角書局街28號國賓大廈。

港島其他地區亦有大廈上榜，包括香港仔香港仔大道 244 號海峰華軒。

▼12月20日 強制檢測公告▼



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九龍共5大廈上榜 涉何文田帝庭園、紅磡黃埔花園

整個九龍地區僅5幢大廈上榜。其中黃大仙區1幢，涉牛池灣曉暉花園 1 座；深水埗區1幢，涉長沙灣保安道 373 號豐盛居；九龍城2幢，包括紅磡黃埔花園銀竹苑 1 座及何文田帝庭園 6 座；觀塘1幢，涉牛頭角利基大廈 B 座。

3處地方污水陽性列強檢 2處位於何文田

另外，有3幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，當中包括同樣位於何文田的帝庭園 1、2、3 座及愛民邨衛民樓；以及觀塘區秀茂坪曉麗苑曉和閣。

強檢大廈全名單：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

粉嶺花都廣場 5 座



大圍美松苑康松閣



馬鞍山富寶花園 3 座



沙田富豪花園富儷閣



元朗華翠豪園 1 座



屯門卓爾居 1 座



長沙灣保安道 373 號豐盛居



紅磡黃埔花園銀竹苑 1 座



何文田帝庭園 6 座



牛池灣曉暉花園 1 座



牛頭角利基大廈 B 座



柴灣杏花邨 49 座



鰂魚涌康景花園 E 座



北角書局街28號國賓大廈



香港仔香港仔大道 244 號海峰華軒



污水陽性大廈名單：

秀茂坪曉麗苑曉和閣



何文田愛民邨衛民樓



何文田帝庭園 1, 2 及 3 座

