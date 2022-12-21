疫情．最新｜疫情記者會醫管局代表劉家獻確診　本月初剛調職

衞生署今日（20日）公布新增16,953宗確診個案，較昨日多約2,000宗或13.6%。



本周四（22日，明日）冬至起，政府撤銷食肆、酒吧酒館人數上限，進入酒吧、酒館、夜店、夜總會及出席宴會、本地遊參加者毋須再做快測，但維持口罩令及疫苗通行證。特首李家超昨形容超過九成防疫措施已解除。



12月20日宣布12月22日起放寬措施：

．撤銷餐飲處所、酒吧／酒館及表列處所的處所容量限制

．撤銷宴會活動的人數上限

．撤銷下列處所顧客進行快速抗原測試要求，包括（i）酒吧／酒館顧客、（ii）夜店／夜總會顧客、（iii）出席宴會的人士，以及（iv）參加本地遊活動遊客的快測要求；

．容許在以下處所飲食，包括（i）公眾娛樂場所及活動場所的戶外範圍、（ii）麻將天九耍樂場所，以及（iii）體育處所的戶外範圍。

港大最新本地個案即時有效繁殖率回落至1.13，疫情有望進入平台期。（港大醫學院圖片）

昨日疫情概要：

- 14,982宗確診，較昨日個案輕微減少2.6%。

- 輸入個案870宗創新高，佔整體個案比率5.81%；相比同日18,259名機場入境旅客人數，確診比率則為4.76%，七日平均比率是4.62% 。

- 新增33名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.204%，整體死亡率略維持在0.47%，累計死亡人數為11,243人。

- 本地XBB個案增2宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增3宗，累計6宗。

- 院舍個案維持高水平，今日41間院舍出現個案， 75名院友及13名職員感染。

▼12月21日 機場現聖誕外遊人流▼



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【20:08】醫院管理局發言人表示，律敦治及鄧肇堅醫院、東華東院及舂磡角慈氏護養院醫院行政總監劉家獻醫生確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他最近一次上班為昨日（20日），工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

【19:01】特首李家超在Facebook公布，自上星期深圳市政府增加「健康驛站」名額500個，有關名額今天再增加300個，至每日2,800個。

李家超表示，十分歡迎及感謝廣東省政府和深圳市政府的安排，他指再度增加「健康驛站」名額有助舒緩由香港到內地的市民需求，回應市民的急切需要，港府會全力配合廣東省及深圳市政府的防疫措施，政府團隊會積極部署相關準備工作。

【16:42】衞生署衞生防護中心公布新增15,971宗本地感染個案及982宗輸入個案，總數16,953宗。不治患者達50人，創反彈新高，累計增至11,293宗。

【14:10】庫務署發言人表示，庫務署署長張秀蘭一位同住家人確診2019冠狀病毒病。張秀蘭現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。

張秀蘭有定期進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性；今日進行的快速抗原測試結果亦為陰性。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

特首李家超今日（21日）上京述職。（張浩維攝）

【13:15】有傳媒今日（21日）引述消息指，最快可能明年1月3日起，入境中國後毋須進入隔離設施，消息有待確認。特首李家超今日下午上京述職前，被問到是否有相關安排，他未有作出回應。

【12:30】全國人大常委譚耀宗今日啟程前往北京出席人大常委會例行會議，就通關安排，他說「睇到各方面嘅消息都傳過嚟，工作都準備緊」。

全國人大常委譚耀宗稱各地消息指通關工作已準備中。（張浩維攝）

【11:29】疫情數字近期處於「平台期」的每日1.5萬宗水平，政府繼續放寬防疫措施，周四（22日）冬至起撤銷包括食肆、酒吧酒館的人數上限。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（21日）在電台節目表示，認同內地將新冠肺炎改稱新冠感冒，並指香港持續八個月碎步式復常，步伐較內地及國際都更慢，「擺喺國際視野入面，我哋真係行得好慢，係大落後」。他續指，用作表列處所限制的599F章，以及限聚令的599G章，都已經再無需要，建議可以取消，以加快疫情步伐。

【11:23】破產管理署發言人今日（21日）表示，破產管理署署長麥錦羅對2019冠狀病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離，她最後上班日期為昨日（20日），在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近亦沒有外遊紀錄。破產管理署會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【10:18】政府公布周四（22日）冬至起，撤銷食肆、酒吧酒館人數上限，而且進入酒吧、酒館、夜店、夜總會及出席宴會、本地遊參加者亦毋須再做快測。香港餐務管理協會主席梁振華今早（21日）於電台節目表示，新措施有助改善生意，已有三年失去春茗、團年飯等生意，相信可回復至疫情前七至八生意，形容措施「好大鼓舞」、「好正面訊息」，並直指：「過年有正式唞氣機會」。

▼12月20日 每周疫情記者會▼



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▼12月19日 港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼



▼12月18日晚 數百球迷奧海城觀看世界盃決賽▼



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▼12月18日 香港單車節在入冬後最冷的一天復辦▼



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【07:10】隨着政府逐步放寬防疫政策，入境「黃碼」限制取消，東南亞旅遊業界隨即組成考察團訪港，本港復常之路似乎一切向好。攜程集團（Trip.com）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒接受《香港01》專訪指出，放寬當日（13日）港人搜尋泰國、日本、台灣、韓國航班量亦大增，反映正計劃聖誕及新年出遊；入境香港航班的搜尋量也同樣驚人升幅，相比去年同期增長20倍，當中加拿大溫哥華及多倫多旅客搜尋香港航班佔最多，相比放寬前7日增逾一倍。

【07:05】持續近3年的新冠疫情衝擊本港經濟，香港地位有被新加坡超越之勢。攜程集團（Trip.com）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒接受《香港01》專訪時表示，香港電視台具影響力，更點名TVB的電視劇，仍深受東南亞民眾的喜愛，認為港旅遊業不會較新加坡遜色。他又指，兩地雖然為金融中心，但均各有所長，例如香港獲內地作為後盾，預料復開關便可重拾優勢，「我覺得香港沒有理由做得比新加坡不好。」

▼12月20日 特首李家超公布再放寬防疫限制▼

