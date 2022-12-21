吐露港公路往九龍維修料大塞車　至少12條北區大埔巴士線今改道

由於水管維修，吐露港公路往九龍方向近沙田馬場的快線及中線仍然封閉，只剩慢線行車。運輸署表示，相信工程不能在今日（21日）上午繁忙時間前完成，預計屆時交通將非常擠塞，九巴和城巴至少12條北區和大埔的巴士路線今日需改道。



城巴有2條線須改道：

79X、979：改行大欖隧道，停用青沙公路巴士轉乘站。

九巴10條改道路線詳情如下：

72X、W3：駛至大埔公路元州仔段後，改行大埔公路大埔滘段、大埔公路馬料水段、大埔公路沙田段後返回原有路線。

270B、270D、270P：改行大欖隧道，臨時停用粉嶺公路轉車站和青沙公路轉車站。

307P：改行大欖隧道，臨時停用大老山隧道轉車站和東隧轉車站。

373：改行大欖隧道，臨時停用大老山隧道轉車站至香港站之間所有車站。香港方向新增民祥街東行近IFC車站，上水方向新增林士街至入境事務大樓之間所有車站和港灣道近灣仔訓練池。

907B、907C、A47X（白石角特別班除外）：改行大欖隧道。

其餘受影響路線會因應交通情況，改行以下替代路線：

－ 大老山公路、沙瀝公路（只限獅子山隧道路線）；

－ 創新路、科學園路、大老山公路、沙瀝公路（只限獅子山隧道路線）；

－ 大埔公路大埔滘段、大埔公路馬料水段；

九巴會因應乘客需求，調配車輛加強區內接駁路線的班次服務。九巴預計受影響路段的交通將會非常繁忙，九巴來往沙田、大埔及北區至市區的巴士路線班次或會有所延誤，乘客在計劃出行時請預留充裕時間。

運輸署則呼籲市民出行前預早計劃行程，預留更多行程時間，留意最新交通消息，並呼籲駕駛人士使用其他替代道路前往各區，包括改經大老山公路前往九龍，改經大埔公路或科學園路前往沙田，以及改經新田公路和大欖隧道前往九龍西和港島。