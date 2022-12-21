警長駕車追犯將女途人撞至重傷　不小心駕駛罪成　判社會服務令

警長駕駛警隊的私家車追截懷疑販毒的士時，撞倒一名衝紅燈的女途人，令她嚴重受傷，出現創傷性蛛網膜下腔出血，盆骨骨折，視覺亦受損，警長經審訊脫危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，但不小心駕駛罪成，案件今(21日)在觀塘法院判刑，法官屈麗雯稱，案中女事主傷勢嚴重，但被告屬初犯並有悔意，故根據感化官建議，判被告社會服務令120小時。



被告願承認不小心駕駛

被告林浩（33歲，警長），被控於2021年11月29日在觀塘鯉魚門道近高超道交界在道路上，不小心駕駛私家車UP5427。

被告林浩結審訊後被裁定不小心駕駛罪成，判社會服務令120小時。(資料圖片)

被告當日駕駛警方私家車追截懷疑販毒的士，於紅燈停下後失去的士的蹤影，被告待轉燈後加速，並以時速約85公里行駛，超速近1倍，到高超道交界時，撞到踏出行人路的女事主，被告曾扭左響咹及煞車，但仍撞到事主。

事主被撞後對事故失憶

事主送院後曾作全身電腦掃描，發現她有創傷性蛛網膜下腔出血，盆骨骨折，左邊眼角有2厘米裂傷，視覺神經受損，她亦對事故失憶，審訊時亦只能傳召她的男朋友作供以講述事件經過。

案發時駕駛時速約每小時85公里

政府化驗師梁仲榮稱，被告駕駛的車輛案發時車速最少每小時85公里，而該路段車速上限為每小時50公里。

案件編號：KTCC791/2022

被告林浩早前到法庭應訊時，曾狂奔跑走。(詳看下圖)