黎智英案｜律政司就黎聘Tim Owen上訴庭敗訴　須付訟費85.4萬

壹傳媒創辦人黎智英欲聘英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱：Tim Owen）在其涉違國安法案件中代表他，向高等法院申請獲批。律政司不服決定提出上訴，但遭上訴庭拒絕，之後再申請上訴終審法院的證明書亦被拒。上訴庭早前已頒令律政司須支付勝方訟費，上訴庭今(21日)就訟費下判辭，令律政司需就在上訴庭的兩個申請，向Tim Owen一方支付85.4萬多元訟費。



高等法院於本年10月批准Tim Owen在黎智英的審訊作其代表律師，律政司就此提上訴，上訴庭於11月9日駁回其上訴，再於11月21日拒向律政司批出上訴至終審法院的許可。

黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen至港府要求釋法的經過。(詳看下圖)

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上訴庭法官在裁定律政司在該兩次申請失敗後，已頒令律政司需向Tim Owen一方支付訟費。上訴庭法官今就訟費下判辭，指案件並非例外情況，只讓Tim Owen可取得聘用其中兩位大律師的訟費。金額經計算後，裁定律政司就上訴申請需支付的訟費為51.1萬多元；向上訴庭申請許可至終院，需付勝方訟費為34.3萬多元，即合共85.4萬多元。

律政司在上訴庭的上訴失則後未獲終極上訴證明書後，曾直接到終院申請上訴許可，但其申請亦被拒。特首李家超隨即宣布會就國安法提請人大釋法，但在人大於月底進行的會議中，暫未見有把釋法納入會議議程。

而黎智英原本的審訊，因為突然出現人大釋法風波，審訊已押後至2023年9月25日。

案件編號：CACV425/2022