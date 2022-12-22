疫情．最新｜增19705確診創反彈後新高　954宗屬輸入　多34人離世

今日冬至（22日），政府進一步放寬社交距離措施，但香港確診個案大反彈。衞生防護中心新增18751宗本地感染個案及954宗檢測陽性輸入個案，單日確診達19705宗，創反彈後新高，另有34名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11327宗。



隨着入境限制放寛至「0+0」，又適逢聖誕新年長假，刺激市民外遊，未來數日為機場離境高峰期。本月首20日有42.4萬人經機場出境，當中近五日佔32%、約13.5萬人，當中本地居民住86%。



12月22日起放寬措施：

．撤銷餐飲處所、酒吧／酒館及表列處所的處所容量限制

．撤銷宴會活動的人數上限

．撤銷下列處所顧客進行快速抗原測試要求，包括（i）酒吧／酒館顧客、（ii）夜店／夜總會顧客、（iii）出席宴會的人士，以及（iv）參加本地遊活動遊客的快測要求；

．容許在以下處所飲食，包括（i）公眾娛樂場所及活動場所的戶外範圍、（ii）麻將天九耍樂場所，以及（iii）體育處所的戶外範圍。

港大最新本地個案即時有效繁殖率回落至1.104，疫情有望進入平台期。（港大醫學院圖片）

▼12月21日 機場現聖誕外遊人流▼



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▼12月21日 工展會有參展商欲設試食▼



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▼12月21日 社協SoCO向4000位兒童派發聖誕禮物▼



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▼12月20日 每周疫情記者會▼



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【15:00】​政府飛行服務隊發言人今日（22日）表示，政府飛行服務隊總監胡偉雄機長今日對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他每日均進行快測，昨日返辦公室前仍是陰性，其在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近亦沒有外遊紀錄。政府飛行服務隊會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【10:57】《香港01》獲悉，有安老業界收到政府通知，政府稱因應疫情最新情況，決定集中資源及早撤離已受感染的院友，將不再安排屬緊密接觸者的院友前往檢疫中心進行檢疫，而遷離暫託中心的安排也將調整，與其他需隔離的社區人士一樣，如在隔離第4日及第5日快測陰性，即可完成隔離，毋須進行核酸檢測。據悉，社署明日（23日）將聯同衞生署及醫院管理局舉辦網上交流會，向安老院及殘疾人士院舍業界講解相關檢疫安排。

【10:48】今日冬至適逢港府進一步放寬防疫措施，包括撤銷餐飲處所容量限制及銷宴會活動上人數上限。餐飲聯業協會會長黃家和今表示，冬至飯訂座率在上星原本只有五至六成，但放寬消息一出即有訂位潮，大部份酒樓今晚已滿座，平均訂座率達九成。黃家和預料，飲食業冬至單日生意額可比去年升一成多至3.5億元，雖比疫前的4.2億至4.5億少，但放寬防疫措施確有振奮作用：「另一現象係訂咗酒席嘅人士，例如婚宴都即加碼，原本得20圍（宴會活動上人數上限240人），即刻加到30圍、40圍。」

▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



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▼12月20日 特首李家超公布再放寬防疫限制▼



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【09:48】立法會主席梁君彥快測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。立法會發言人表示，梁君彥每天均進行快速測試，昨天返回立法會綜合大樓前進行的快測為陰性，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【09:13】呼吸系統科專科醫生梁子超表示，雖然香港疫情目前處相對高位，但仍以本地傳播為主導，而影響內地疫情擴散的主要原因為內地春運，因此認為中港通關與否對疫情防控風險基本無影響。新冠以外，梁提醒其他呼吸道疾病有增加風險，已對醫療系統造成負擔，院內交叉感染風險情況惡化，故應小心處理，可考慮冬季過後再放寬一些特別防疫措施，例如口罩令。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



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【08:18】發展局發言人表示，發展局局長政務助理快速抗原測試呈陽性，她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為十二月二十日，而發展局局長甯漢豪每日有進行快速測試，結果均為陰性，她昨日（21日）進行的核酸檢測結果亦呈陰性，該局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【07:00】隨着政府逐步放寬防疫政策，外遊回港入境「黃碼」限制取消，適逢聖誕新年旺季，市民外遊「大爆發」。東瀛遊表示，12月有逾200個團、即約4,000名團友前往日本，已回復至疫情前同期的三分一水平，當中高峰期為12月23日至25日；縱橫遊情況同樣理想，聖誕期間的生意額恢復疫情前同期的五成，12月21日及22日更分別有20團前往外地。

【02:37】警方表示，旺角警區牌照組、雜項調查隊、反三合會行動組及西九龍機動部隊，聯同食環署及消防處西九龍牌照課人員，昨日（12月21日）展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊巡查區內27個場所，包括夜總會、酒吧、麻雀館、舞廳、桌球室、遊機機中心以及餐飲處所等，以確保負責人及顧客遵守相關防疫措施。

(警方圖片)

▼12月19日 港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼

