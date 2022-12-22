疫情．最新｜近五日13.5萬人出境　今冬至起現聖誕新年外遊高峰期

衞生署昨日（21日）公布新增16,953宗確診個案，較前日多約2,000宗或13.6%。今日（22日）是冬至，食肆、酒吧酒館等顧客人數上限撤銷，進入出席宴會等毋須再做快測，但口罩令及疫苗通行證仍維持。



隨着入境限制放寛至「0+0」，又適逢聖誕新年長假，刺激市民外遊，未來數日為機場離境高峰期。本月首20日有42.4萬人經機場出境，當中近五日佔32%、約13.5萬人，當中本地居民住86%。



12月22日起放寬措施：

．撤銷餐飲處所、酒吧／酒館及表列處所的處所容量限制

．撤銷宴會活動的人數上限

．撤銷下列處所顧客進行快速抗原測試要求，包括（i）酒吧／酒館顧客、（ii）夜店／夜總會顧客、（iii）出席宴會的人士，以及（iv）參加本地遊活動遊客的快測要求；

．容許在以下處所飲食，包括（i）公眾娛樂場所及活動場所的戶外範圍、（ii）麻將天九耍樂場所，以及（iii）體育處所的戶外範圍。

港大最新本地個案即時有效繁殖率回落至1.104，疫情有望進入平台期。（港大醫學院圖片）

昨日疫情概要：

- 16,953宗確診，較昨日個案升13.2％。

- 輸入個案982宗，佔整體個案比率5.79%；相比同日19,508機場入境旅客人次，確診比率則為5.03%，七日平均比率是4.62% 。

- 新增50名患者死亡，創4月16日以來新高，7日平均死亡率略升至0.213%，整體死亡率維持0.47%，累計死亡人數為11,293人。

- 本地XBB個案增5宗， 本地BF.7增1宗，BQ.1.1增2宗。

▼12月21日 機場現聖誕外遊人流▼



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▼12月21日 工展會有參展商欲設試食▼



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▼12月21日 社協SoCO向4000位兒童派發聖誕禮物▼



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▼12月20日 每周疫情記者會▼



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▼12月20日 特首李家超公布再放寬防疫限制▼



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【07:00】隨着政府逐步放寬防疫政策，外遊回港入境「黃碼」限制取消，適逢聖誕新年旺季，市民外遊「大爆發」。東瀛遊表示，12月有逾200個團、即約4,000名團友前往日本，已回復至疫情前同期的三分一水平，當中高峰期為12月23日至25日；縱橫遊情況同樣理想，聖誕期間的生意額恢復疫情前同期的五成，12月21日及22日更分別有20團前往外地。

【02:37】警方表示，旺角警區牌照組、雜項調查隊、反三合會行動組及西九龍機動部隊，聯同食環署及消防處西九龍牌照課人員，昨日（12月21日）展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊巡查區內27個場所，包括夜總會、酒吧、麻雀館、舞廳、桌球室、遊機機中心以及餐飲處所等，以確保負責人及顧客遵守相關防疫措施。

(警方圖片)

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