疫情．最新｜單日確診迫近二萬宗　澳門今起入境毋須落地核酸檢測

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日（22日）新增19,705宗確診，比前日（21日）上升逾一成六，繼三月後首次再貼近二萬宗的水平。當中輸入個案有954宗，再次貼近1000宗的水平，至於昨日機場入境為17,747人次，確診比率僅為5.38%，新增34人死亡，7日平均死亡率略升至0.222%，累計死亡人數為11,327人。衞生防護中心昨發現多10宗本地個案帶有變異病毒株，分別為3宗XBB及3宗BQ.1.1亞系個案。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，今日（23日）零時起，調整由香港特別行政區、台灣地區和外國入境澳門特別行政區人士的防疫措施，入境毋須落地核酸檢測，澳門健康碼不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第3天不需要接受核酸檢測。



入境人士的澳門健康碼會設為「黃碼」，須接受「自我健康管理」，並自入境翌日起計連續5天，每天進行新冠病毒快速抗原檢測並將結果上載至澳門健康碼。第5天上載快速抗原檢測陰性結果後，澳門健康碼轉為「綠碼」。持有黃碼期間，雖然有指明不得聚餐或聚會，但澳門政府並未有規定賭場或餐廳等不能讓「黃碼」人士進入。



昨日疫情概要：



- 19,705宗確診，較昨日個案升16.2％。

- 輸入個案954宗，佔整體個案比率4.84%；相比同日17,747機場入境旅客人次，確診比率則為5.38%，七日平均比率是4.66% 。

- 新增34名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.222%，整體死亡率維持0.47%，累計死亡人數為11,327人。

- 本地XBB個案增3宗， BQ.1.1增7宗。

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【10:45】醫院管理局發言人今日（23日）表示，質素及安全總監黃立己醫生確診新冠肺炎，正按衞生防護中心指引進行隔離。黃立己最近一次上班為昨日，他工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

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