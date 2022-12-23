疫情．最新｜澳門當局料六分一人口已感染　港增2萬宗創9個月新高

冬至過後，聖誕連假即將展開，本港新冠肺炎疫情持續高企，今日（23日）新增20252宗確診，較前日上升2.78%，是第五波疫情在三月高峰期後再破二萬宗水平。輸入個案方面，新增924宗，佔整體個案比率4.56%。死亡個案再添46宗。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今日（23日）零時起，調整由香港特別行政區、台灣地區和外國入境澳門特別行政區人士的防疫措施，入境毋須落地核酸檢測，澳門健康碼不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第3天不需要接受核酸檢測。



入境人士的澳門健康碼會設為「黃碼」，須接受「自我健康管理」，並自入境翌日起計連續5天，每天進行新冠病毒快速抗原檢測並將結果上載至澳門健康碼。第5天上載快速抗原檢測陰性結果後，澳門健康碼轉為「綠碼」。持有黃碼期間，雖然有指明不得聚餐或聚會，但澳門政府並未有規定賭場或餐廳等不能讓「黃碼」人士進入。



今日疫情概要：



- 20,252宗確診，較昨日個案升2.78％。

- 輸入個案924宗，佔整體個案比率4.56%；相比同日19,214機場入境旅客人次，確診比率則為4.81%，七日平均比率是4.70% 。

- 新增46名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.225%，整體死亡率維持0.47%，累計死亡人數為11373人。

- 本地XBB個案增1宗， BQ.1.1增1宗。。

【17:48】澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，估計目前約六分一人口染疫；四分一衞生局醫療人員已經感染。

應變協調中心表示，昨（22）日新增32名新冠病毒確診患者入住衛生局的隔離治療設施，1名84歲新冠病毒女感染者離世，她有基礎疾病，已接種1劑新冠疫苗。

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【16:55】衞生署衞生防護中心今日（23日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。截至十二月二十三日零時零分，中心正調查過去24小時新增19 328宗嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（新型冠狀病毒）陽性檢測的本地感染個案，當中包括4 475宗核酸檢測陽性個案（2 192宗確診、1 850宗無症狀感染及433宗狀況待定個案）以及14 853宗快速測試陽性個案。

【14:29】政府產業署發言人今日（23日）表示，政府產業署署長馮建業一位同住家人確診2019冠狀病毒病。馮建業現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作，他有定期進行新冠病毒快速抗原測試，昨日（22日）曾進行核酸檢測，今日亦已快測，結果均為陰性，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【12:23】律政司發言人今日（23日）表示，一名司機昨晚對2019冠狀病毒病核酸檢測呈陽性。該名司機負責為律政司副司長張國鈞擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，近期亦沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為十二月二十二日。張國鈞有定期進行新冠病毒病核酸檢測和快速抗原測試，今日亦曾進行快速抗原測試，結果為陰性。

【12:05】澳門今日（23日）起取消港、台及外國入境人士核酸檢測，另澳門健康碼不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第3天亦不再需要接受核酸檢測。澳門交通事務局今日宣布，港澳直通巴士港澳快線將於明日（24日）恢復營運。至於海路方面，噴射飛航回覆指，噴射飛航已就復航作準備，有旅遊業界估計最快要待新年後才可復航。

【11:42】環境及生態局與環境保護署今日（23日）聯同西區警區和衞生署，到西環早前被納入強制檢測公告的堅尼地城士美菲路12號文光閣進行執法行動﹐共檢查87名受檢人士，均已按規定進行檢測，行動由上午約8時開始，至上午約10時結束。

【10:45】醫院管理局發言人今日（23日）表示，質素及安全總監黃立己醫生確診新冠肺炎，正按衞生防護中心指引進行隔離。黃立己最近一次上班為昨日，他工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

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