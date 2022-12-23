澳門通關｜港澳直通巴港澳快線明恢復營運　噴射飛航暫未復航

澳門今日（23日）起取消港、台及外國入境人士核酸檢測，另澳門健康碼不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第3天亦不再需要接受核酸檢測。澳門交通事務局今日宣布，港澳直通巴士港澳快線將於明日（24日）恢復營運。至於海路方面，噴射飛航回覆指，噴射飛航已就復航作準備，有旅遊業界估計最快要待新年後才可復航。



（港澳快線網站）

港澳快線官網宣布，將於明日起恢復營運，恢復部分往返港澳市區的班次，來往香港太子及澳門市區3個站，分別為美獅美高梅、威尼斯人及銀河站。首班車由香港開出巴士為明早10時50分由太子開出，車費為180元港幣，當日下午2時60分亦有另一班巴士。

另外，《香港01》記者致電提供高速客輪服務往返香港及澳門的噴射飛航，職員回覆查詢稱，現時港澳碼頭尚未解封，需待政府解封後方可安排恢復船務。該公司及後以電郵回覆表示，樂見政府進一步優化隔離措施，現階段噴射飛航已就復航作準備，並繼續與有關當局密切聯繫，待獲政府相關批示，當盡力配合其通關復航計劃。如有最新復航消息，將會適時公佈。

經民聯旅遊事務委員會主席黃進達認為，儘管政府宣布港澳碼頭重開，相信船公司仍需時間招募人手，「（恢復船務）不是幾天內會發生的事情」，估計聖誕前時間太緊迫，兩地無法恢復船務，但相信新年之後有望。他又提及，大部份前線員工已轉職至其他崗位，聘請相關人員回來工作亦需時間，恢復船務不可能是一至兩星期內發生。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，港澳跨境客運已停頓近3年，「車又好船又好，可以話整整曬太陽曬足3年」，船隻停泊在海中央，一直耗損及需花費維護，業界成本大增，逐漸恢復運力仍需時間，相信要一下子恢復船隻班次並無可能，必須循序漸進，「睇到大家都積極做緊準備」。

他說，希望政府急業界所急，提前做好與澳門政府之間的溝通工作，完成基本流程，業界才可以恢復正常營運，「想還想，但係始終都有一些行政的準備工作，船各方面的準備工作需要些時間，但我相信很多工作已經提前去做，而家可能要等緊政府部門去配合。」

來往港澳金巴現時每日開十對。（資料圖片）

至於港珠澳大橋金巴方面，早前已宣布自12月17日起，來往香港及澳門的金巴，將增加班次至每日10對，香港往澳門的每日首班車由上午10時半開出，每隔一小時開一班至晚上7時30分。