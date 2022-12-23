平安夜交通｜一文看清交通安排　免費搭電車　蘭桂坊、西九封路

今日（24日）是聖誕節前夕的平安夜，隨多項防疫措施放寬，料外出過節人流將急增。運輸署提醒市民留意特別交通及運輸安排，包括中環、尖沙咀及西九文化區一帶今午起將分階段封路改道，港鐵今晚8時起加強服務，並會通宵行駛，部份巴士線、專線小巴及天星小輪等亦會調整服務。



▼12月19日 港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼



運輸署表示，平安夜及聖誕假期（24至27日）將配合節日活動，實施多項特別交通及運輸安排。

封路：



中環蘭桂坊、尖沙咀及西九文化區一帶24日下午開始分階段實施封路及交通改道安排，部分巴士及專線小巴路線需要實施改道、縮短服務或暫停服務；

封路期間，尖沙咀天星碼頭巴士總站亦會由24日晚上7時30開始暫停使用，直至道路重開恢復行車為止。

港鐵及港鐵巴士：



港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線（金鐘往來上水）24日晚上8時起加強服務

加強班次詳情（運輸署文件）

港鐵重鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）及輕鐵路線第505、507、610、614P、615P、706及751號亦會在12月24日全日24小時服務

港鐵巴士第506、K51及K54號線則會延長服務時間

港鐵服務詳情：



巴士及小巴：



部分巴士及專線小巴路線24日會調整或加強服務（包括延長服務時間），詳情如下：

九巴41條巴士路線服務將在24日、25日及除夕（31日）加強服務

城巴及新巴多條路線將在24日、25日加強服務，多架通宵N車亦於31日及2023年1月1日加強服務，詳情如下：

其餘交通工具：



電車服務會在下午及黃昏繁忙時段加強服務。另外，日本服裝零售商UNIQLO，於12月24日為全港電車乘客提供免費乘車優惠，市民可以於當日無限次乘搭電車。

天星小輪往來中環及尖沙咀的渡輪服務會延長至翌日凌晨12時30分

中環至半山自動扶梯系統亦會在24日及25日延長服務時間至翌日凌晨1時

電車服務將加強。

運輸署呼籲市民盡量使用公共交通服務，避免駕車前往繁忙地區，如有必要駕車，駕車者請小心及忍讓，以及留意路旁泊車位會因封路而臨時停用。行人請留在行人道上行走，注意道路安全和保持忍讓，並遵守交通燈訊號和現場警員的勸喻及指示。

由於預料在假期期間有大量乘客使用公共交通服務，等候公共交通服務的時間可能較長。運輸署提醒乘客應預早計劃行程，並遵守秩序，以及遵從現場警員及相關公共交通服務營辦商職員的指示候車。

▼12月21日 社協SoCO向4000位兒童派發聖誕禮物▼

