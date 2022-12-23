聖誕節｜運輸署明起實施特別安排　一文看清公共交通服務情況

明日（24日）是平安夜，隨多項防疫措施放寬，料外出過節人流將急增。運輸署提醒市民留意特別交通及運輸安排，包括中環、尖沙咀及西九文化區一帶明午起將分階段封路改道，港鐵明晚8時起加強服務，並會通宵行駛，部份巴士線、專線小巴及天星小輪等亦會調整服務。



▼12月19日 港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼



運輸署表示，平安夜及聖誕假期（24至27日）將配合節日活動，實施多項特別交通及運輸安排。

封路：



中環、尖沙咀及西九文化區一帶明日下午開始分階段實施封路及交通改道安排，部分巴士及專線小巴路線需要實施改道、縮短服務或暫停服務；

封路期間，尖沙咀天星碼頭巴士總站亦會由明日晚上7時30開始暫停使用，直至道路重開恢復行車為止。

港鐵及港鐵巴士：



港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線（金鐘往來上水）明日晚上8時起加強服務

港鐵重鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）及輕鐵路線第505、507、610、614P、615P、706及751號亦會在明日全日24小時服務

港鐵巴士第506、K51及K54號線則會延長服務時間

巴士及小巴：



部分巴士及專線小巴路線明日會調整或加強服務（包括延長服務時間）

九巴41條巴士路線服務將在24日、25日及除夕（31日）加強服務

其餘交通工具：



電車服務會在下午及黃昏繁忙時段加強服務

天星小輪往來中環及尖沙咀的渡輪服務會延長至翌日凌晨12時30分

中環至半山自動扶梯系統亦會在24日及25日延長服務時間至翌日凌晨1時

電車服務將加強。

運輸署呼籲市民盡量使用公共交通服務，避免駕車前往繁忙地區，如有必要駕車，駕車者請小心及忍讓，以及留意路旁泊車位會因封路而臨時停用。行人請留在行人道上行走，注意道路安全和保持忍讓，並遵守交通燈訊號和現場警員的勸喻及指示。

由於預料在假期期間有大量乘客使用公共交通服務，等候公共交通服務的時間可能較長。運輸署提醒乘客應預早計劃行程，並遵守秩序，以及遵從現場警員及相關公共交通服務營辦商職員的指示候車。

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