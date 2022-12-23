聖誕外遊潮｜多個登機櫃台現人龍　旅客豪花萬元購買日本機票

疫情以來的第三個聖誕假期，取消「黃碼」再加上多項防疫措施放寬下，市民急不及待外遊過聖誕。香港國際機場今早（23日）人流明顯增加，疫情時的冷清場面不再，多個登機櫃台出現人龍，不少旅客都提早出門到機場。



有家庭到日本大阪過聖誕，稱購買一張機票都要花近萬元，但由於小朋友在疫情期間出生，從未旅遊過，認為萬元機票「為咗小朋友，呢一切都值得。」



有別於近兩年疫情期間，人煙稀少的機場旅客登記大堂，聖誕假期前的機場顯得較以往熱鬧，不少家庭帶同小朋友準備出外旅遊，過一個難忘聖誕。現場可見有多個航空公司櫃位出現人龍，平均有約20至30人同時排隊。

部份本地航空公司，例如港人常乘搭的廉航香港快運開設了多個櫃位為旅客辦理登機，故排隊需時相對較能接受；反觀有外國航空公司，例如大韓航空及泰航等，因未有加開櫃位，等候辦理登機手續排隊需時較長。

與朋友一起去首爾旅行的鄭小姐表示，排隊處理登機手續用了二十分鐘，不過她認為合理「都唔算排咗好耐，而且我都預早咗嚟到」，惟她認為航空公司有更多櫃位當然更好。

有一家四口就花近萬元買機票去日本。李先生與太太，帶同8歲兒子和2歲半女兒，前往大阪七日。李先生指他們買機票，一張機票都用了九千多元。還未計算酒店費用。不過他指一切都值得，「為咗小朋友開心，呢一切都值嘅。」而2歲半的女兒是疫情下岀生，人生第一次去旅行的她都感到開心。

另外有夫婦都要用近萬元買機票去日本旅遊，瞿先生及太太都用了一萬元買機票到大阪，他指疫情後很多物價都上漲，所以機票會昂貴都沒有辦法。不過可以與太太到伊勢等郊外自然地方散心，都感到開心。

有前往台灣參加街舞比賽的港人隊伍今日岀發，隊員黃先生指慶幸防疫措施放寬，不用有花錢在檢測或隔離酒店，「半年前去歐洲，檢測一次都500蚊（港元），我又不幸確診，所以前後檢測了幾次，用咗幾千元。」