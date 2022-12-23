的士司機不合法被殺　警員上訴推翻裁決　家屬：喪親傷口上灑鹽

的士司機被押上警車時曾被警員箍頸，之後出現頸椎移位，全身癱瘓，留院一個月後死亡，死因庭裁定司機不合法被殺，涉案警員其後申請司法覆核，要求推翻裁決。高等法院法官早前聽取陳詞後，今(23日)裁定警員勝訴，死因庭需再就事件展開聆訊，並下令反對是次覆核的死者家屬支付警員訟費。



死者家屬回應表示：「事實擺在眼前，拒絕承認，只是掩耳盜鈴」，認為要求死者家屬承擔訟費，無異於懲罰無辜的受害者，在喪親的傷口上灑鹽，施加二次傷害。



警員林偉榮不滿死因庭裁決，入稟求司法覆核有關裁決。（資料圖片）

死者曾遭警員箍頸 2018年死因研訊裁定非法被殺

死者陳輝旺（65歲）為一名的士司機，他於2012年11月11日在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執。警員到場後，把陳制服在地上，並扣上手銬。陳被押上警車期間，曾遭警員箍頸。死因庭於2018年展開死因研訊，陪審團裁定陳非法被殺。

上訴庭指死因裁判官涉嫌僭越陪審團職能 裁定上訢得直

涉案警員林偉榮其後申請司法覆核，要求推翻裁決，答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀。高等法院法官早前聽取陳詞後，指原審官在向陪審團作指引時，有僭越陪審團職能之嫌，故裁定男警勝訴。推翻陪審團早前所作不合法被殺的裁決，並頒令死因庭需再就事件展開聆訊，又下令反對是次覆核的死者家屬支付男警訟費。

死者家屬：鐵證如山 請承擔早應負起的責任

對此，死者家屬表示，無論片段呈堂多少遍，事實終歸無法改變，「拒絕承認，只是掩耳盜鈴」。死者家屬還表示，多年來面對失去至親的悲痛，此刻忠告依舊：「鐵證如山，請你們承擔十年前早應負起的責任。這才是公僕勇於承擔的應有之義。」

死者家屬強調，要求死者家屬承擔兇手訟費無異於懲罰無辜的受害者，在喪親的傷口上灑鹽，施加二次傷害。