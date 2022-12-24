疫情．最新｜增21362宗確診　多39人死亡　增兩兒童危殆個案

本港疫情嚴竣，今日（24日）確診個案創3月中以來新高達21,362宗，包括902宗輸入多39人死亡。院舍爆發亦嚴重，今增46間院舍出現個案，75名院友及職員確診。醫管局表示今日接獲屯門醫院一名31個月大女童情況危殆，及威爾斯親王醫院一名15個月大男童情況嚴重，目前共有三名危殆確診兒童病人在公院留醫。



今日疫情概要：



- 21,362宗確診，較昨日個案升5.48％。

-輸入個案902宗，佔整體個案比率4.22%；相比同日18,002機場入境旅客人次，確診比率升至則為5.01%，七日平均比率是4.75% 。

-新增39名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.227%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11412人。

-本地XBB個案增1宗， BF.7增1宗，BQ.1.1增6宗。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率一度回落至接近1，但已重回升軌，顯示本地個案又會明顯回升至1.0882。（港大醫學院圖片)

▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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【16:38】庫務署發言人今日（24日）表示，庫務署署長張秀蘭對新冠病毒快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。張秀蘭最近一次上班日期為12月20日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。

【15:36】澳門近日疫情升溫，當局更估計約六分之一人口染疫，不適市民增加亦導致救護車使用量上升。澳門消防局今日（24日）表示，近日救護車召喚個案急劇驟增，近一個星期，救護車召喚量達2,800架次，平均每日400架次，但近半是濫用個案。局方呼籲澳門市民慎用救護服務，讓急需及嚴重的人士先使用，症狀輕微者，且能夠自理的市民就自行求診。局方亦會對患者評估情況，決定是否優先處理。

【13:26】發展局發言人今日（24日）表示，一名職員對新冠病毒快速抗原測試呈陽性。該名職員為發展局局長私人助理，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為昨日。發展局局長甯漢豪每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。她昨日進行的2核酸檢測結果亦呈陰性。

【13:16】內地疫情嚴峻，不少醫院傳出因為醫護人員染疫而人手短缺。醫管局行政總裁高拔陞今日（24日）在電視節目被問到，會否憂慮與內地通關後會有大量內地病人來港求醫，令本港醫療體系崩潰，他稱，醫管局會密切審視整體情況，並會及時作出相應調整。近日內地及香港的「搶藥潮」對公院處方藥物沒有影響，因為局方有儲存藥物，故無須擔心。

【13:03】澳門昨日（23日）放寬入境防疫政策，環島中港通港澳巴士今日（24日）恢復運作，已有市民一早到太子上車站乘搭巴士到澳門。有乘客表示，對放寬期待已久，故一宣布便進行檢測及買車票即興出發，亦有澳門常客無做核酸要推遲行程；對於澳門疫情嚴峻有六分一人口染疫，他們都不擔心，「冇得擔心㗎，唔好吸空氣囉，依個疫情除非你唔吸空氣啫，唔係都中㗎。」

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【11:19】醫院管理局發言人今日（24日）表示，新界東醫院聯網總監鍾健禮醫生確診新冠病毒，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。鍾醫生最近一次上班為昨日。他工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

【09:26】新冠肺炎確診數字昨日錄得超過兩萬宗，醫務衞生局局長盧寵茂今日（24日）在電台節目表示，隨冬季呼吸道感染個案增多，急症求診數字亦升高，但因有視像門診、送藥等服務，醫管局目前應變級別暫仍維持2級，但隨入院人數增加，醫療系統仍有壓力，呼籲市民聖誕節外出慶祝要留意個人衞生及戴口罩，公營急診服務應留給有需要人士，需善用醫療資源。

▼12月23日 澳門變相「通關」首日港珠澳大橋出境情況▼



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▼12月23日 澳門市面情況▼



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▼12月23日 警方公布平安夜封路安排▼



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▼12月20日 每周疫情記者會▼



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▼12月19日 港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼

