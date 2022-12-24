港澳通關｜72小時核酸陰性報告有要求　注意可能被拒登車登船伏位

澳門放寬入境防疫政策，不少港人趁聖誕長假到久別了的澳門玩樂，但必須注意登機、登船或登車來澳時須持有72小時內核酸檢測陰性報告的規定，除要預足時間進行檢測外，亦要小心所持報告未必符合要求。



記者今前往澳門就遇上小插曲，雖昨午已到檢測中心作特快自費檢測，惟因承辦商疑遺漏給「正規」檢測報告，記者即使從政府網站下載檢測報告，港澳直通車「港澳專線」仍拒登車。據職員告知，報告要有全名、身分證及檢測結果才為合格。



相隔近三年，澳門入境要求也經過不少改變，不少港人或因不清楚而白行一趟。雖然澳門政府公布香港入境取消落地核酸檢測，但維持登機、登船或登車來澳時須持有72小時內核酸檢測陰性報告的規定，市民可於社區檢測中心自費取得PCR核酸檢測報告。

PCR核酸檢測報告須打印

除要預足時間進行檢測外，亦要打印相關報告。昨日已有旅客因為遺漏核酸檢測報告，錯過了預訂班次往來港澳的「金巴」，惟因當日的車票已售罄，故無法過關。即使打印了相關報告，亦要小心檢測報告內容是否符乎澳門一方要求。

記者今早就親身經歷了一段入境澳門小插曲，雖昨因應要求已在下午四時半到荃灣沙咀道遊樂場進行特快自費檢測，即可在12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。當時職員查問記者的檢測用途、電話及電郵後，告知會在翌日早上六時前由電郵收到報告。

可是，今凌晨一時收到政府的檢測訊息指結果為陰性，但卻沒有在電郵正常收到任何檢測報告，由於訊息中有列明為付費檢測紀錄，故以為要到政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統自行下載的檢測報告。記者其後持著相關報告按計劃於上午近11時乘坐港澳直通車「港澳專線」前往澳門，惟卻獲職員拒絕登車。

陰性報告要有檢測者全名

職員解釋，檢測報告不合規格是因為沒有全名及身分證號碼（報告僅有尾4位數字）不符合澳門入境的核酸檢測報告要求。記者隨即聯絡檢測中心承辦商理解情況，惟多次致電後仍無人接聽，直到接近12時才可以成功聯絡到承辦商職員。

承辦商職員在收到電話後，指可以經通訊軟件補發報告，期間未有承認是否涉及公司職員出錯及就事件致歉。職員在五分鐘後再在通訊軟件聯絡記者，查詢是否授權可以經通訊軟件傳送核酸檢測報告後向記者發出檢測報告，記者最終成功坐上下午三時巴士前往澳門。