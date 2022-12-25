疫情．最新｜增21255宗　連續三日確診宗數破2萬　多50名患者不治

香港疫情依然嚴竣，衞生署今日(25日)公布新增21255宗，連續三日破2萬宗，由2020年疫情爆發至今，本港共錄得21255宗，由2020年至今，總染疫人數超過248萬人。



今日是聖誕節（25日），預料不少市民會把握假期外出慶祝，不過為準備與內地通關，行政長官李家超召集各司局長在禮賓府開會，商討明年1月中前落實「逐步、有序、全面通關」。



今日疫情概要：

- 增21,255宗確診，較昨日個案稍微回落0.5％。

- 輸入個案964宗，佔整體個案比率4.54%；相比同日18,473機場入境旅客人次，確診比率則為5.22%，七日平均比率是4.86% 。

- 新增50名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.226%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11462人。

-新呈報27名危殆及31名嚴重的確診病人，合共有340名危重病人留醫，創0+3後新高。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率一度回落至接近1，但已回升至1.1287，顯示本地個案又會明顯增加。（港大醫學院圖片)

【17:16】踏入普天同慶的佳節，澳門今日（25日）街上人流仍然稀疏，《香港01》直擊大三巴牌坊一帶，發現旅客相比疫情前劇減，手信街更有半數店舖停業。有店主表示，疫情爆發後生意額已暴跌九成，「可能10萬生意變咗1萬」，僅靠熟客光顧支撐，並以網購形式苦苦經營，期望在捱過「最後的陣痛」後，經濟重新復蘇。

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▼12月24日平安夜 市民海港城外迎聖誕節▼



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【16:57】衞生署衞生防護中心今日公布新增20,291宗本地感染個案及964宗檢測陽性輸入個案，合共21,255宗。多50名患者不治，總計11,462宗。由2020年至今，總染疫人數2,484,812人。

醫院管理局表示，屯門醫院康復大樓一個矯形及創傷科康復病房自12月19日起有五名病人確診，並有感染病徵。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

【16:17】據了解，政府「通關事務協調組」今日（25日）下午召開第一次會議。行政長官李家超及多名決策局官員，包括政務司司長陳國基、財經及庫務局局長許正宇、政制及內地事務局局長曾國衞等，在今日假日下午陸續返抵政府總部開會。

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【16:04】懲教署表示，天主教香港教區主教周守仁神父今日（25日）到赤柱監獄主持聖誕彌撒，為出席的在囚人士送上聖誕祝福；聖公會大主教陳謳明亦於上周四（22日）到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜，向出席的在囚人士講道及分享宗教信息。

【15:47】行政會議成員林正財形容特首李家超述職後宣布中央同意有序通關是大喜訊。他預料開始時不會即時全面通關，而是採取配額制及以市民較常用的陸路口岸為先。

【13:16】澳門疫情爆發，當局估計至少六分一居民確診。《香港01》記者續於聖誕節（25日）在當地直擊，發現有多間便利店、連鎖快餐店、電器店等，均因人手不足而停業；加上路上行人稀疏、市面冷清，偶有救護車響號駛過劃破寂靜空氣。

與此同時，澳門搶藥潮仍未完，有居民表示，為了協助內地親戚買藥，最近兩周不斷苦尋藥物，仍一無所得。另有居民稱全家已確診，現時只能依靠政府早前派發的抗疫包「食住先」；有超市索價29.5元一支的寶礦力，貨架仍被清空。

12月25日，澳門爆疫下情況：



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▼12月24日平安夜 市民湧尖沙咀迎聖誕節▼



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【10:31】行政會議召集人葉劉淑儀指，行政長官李家超首次北京述職回港後，即宣布跟內地「通關」取得進展，中央同意逐步、有序、全面「通關」，是「一個天大好消息，是中央對給港人最大的聖誕禮物。」她期望政府盡早宣布細節。

▼12月23日 澳門市面情況▼



【10:00】社會福利署宣布，設於亞洲國際博覽館（亞博館）九號館和六號館的檢疫中心將分別於今日及明日起轉用作暫託中心，接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士。

兩個暫託中心各提供270個床位，醫院管理局會與私營醫療機構協作，為中心提供醫療支援，中心的照顧服務則分別由富寶國際發展有限公司及嘉濤（香港）控股有限公司提供。

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