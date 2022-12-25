疫情．最新｜1月中前中港通關 聖誕假前確診個案連續兩日破兩萬
撰文：黃偉倫 歐陽德浩 黃煦緻 陳葆琳 江麗盈 洪芷菁
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今日是聖誕節（25日），預料不少市民會把握假期外出慶祝，而行政長官李家超昨（24日）結束赴京述職行程後返港亦帶來「聖誕禮物」，公布已獲得中央同意「逐步、有序、全面通關」，目標明年一月中前落實。
然而，香港疫情依然嚴竣，昨確診個案創3月中以來新高達21,362宗，包括902宗輸入多39人死亡，而醫管局亦接獲屯門醫院一名31個月大女童情況危殆，及威爾斯親王醫院一名15個月大男童情況嚴重，目前共有三名危殆確診兒童病人在公院留醫。
昨日疫情概要：
- 21,362宗確診，較昨日個案升5.48％。
-輸入個案902宗，佔整體個案比率4.22%；相比同日18,002機場入境旅客人次，確診比率升至則為5.01%，七日平均比率是4.75% 。
-新增39名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.227%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11412人。
-本地XBB個案增1宗， BF.7增1宗，BQ.1.1增6宗。
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