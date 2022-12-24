聖誕．平安夜直播｜蘭桂坊氣氛愈夜愈熱　酒吧小巷逼爆迎佳節人潮

聖誕節即將來到，在這個（24日）平安夜晚上，中環蘭桂坊的節日氣氛愈夜愈熾熱，晚上警方已實施人流管制，至晚上9時過後開始出現人潮，不少到場市民都戴上聖誕頭飾，而酒吧亦大聲播放音樂，人聲及音樂聲響徹蘭桂坊。《香港01》帶你現場感受節日氣氛。



平安夜的蘭桂坊愈夜愈熱鬧，不少到場市民都戴上聖誕頭飾；而酒吧亦大聲播放音樂，人聲及音樂聲響徹蘭桂坊。市民黃小姐表示，今日特意到蘭桂坊感受聖誕氣氛，更是疫情以來亦是首次到蘭桂坊慶祝聖誕節。她認為蘭桂坊比預計多人，打算留至凌晨才離開。一同到場的鍾先生就笑言，聖誕願望是：「疫情快啲完結，大家開開心心！」

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來自印度的Kiran和一家近10人到蘭桂坊慶祝聖誕節，他指一家人居住在香港，特意到場感受氣氛，笑言蘭桂坊氣氛很好，不過認為現場人流比較小，希望愈夜愈多人。

除了中環，尖沙咀一帶更是未入黑已人頭湧湧，在尖沙咀海傍，海運大廈露天廣場設置聖誕燈飾，「打卡」市民擠得水洩不通。至晚上約6時更有煙花及飄雪效果。一家大小外出慶祝的市民表示今次疫情以來首次外出慶祝聖誕，高呼全家都好開心。有情侶表示，今年聖誕比去年人流大增，笑言：「大家一齊逼下先有聖誕氣氛。」