港澳通關直擊｜藥房關門醫生無應診　超市寶礦力索價29.5元仍缺貨

澳門疫情爆發，當局估計至少六分一居民確診。《香港01》記者續於聖誕節（25日）在當地直擊，發現有多間便利店、連鎖快餐店、電器店等，均因人手不足而停業；加上路上行人稀疏、市面冷清，偶有救護車響號駛過劃破寂靜空氣。

與此同時，澳門搶藥潮仍未完，有居民表示，為了協助內地親戚買藥，最近兩周不斷苦尋藥物，仍一無所得。另有居民稱全家已確診，現時只能依靠政府早前派發的抗疫包「食住先」；有超市索價29.5元一支的寶礦力，貨架仍被清空。



12月25日，澳門爆疫下情況：



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有藥房及診所因人手不足關閉

早前澳門疫情開始爆發，醫院急症室、診所及藥房均大排長龍，更出現一藥難求的情況。山頂醫院今早並未見大量居民求診，但院外不少藥房均關閉，門外貼上告示稱，因人手不足，聖誕節期間休息；甚至有診所的告示稱醫生身體不適，最快12月27日才可開診。

12月25日，澳門有診所貼上告示，指醫生身體不適需要休息。（歐陽德浩攝）

必理痛及幸福傷風素缺貨 居民：得個缺字

康復者林小姐在藥房外，正在幫助內地親戚尋藥，並稱最近兩周必理痛及幸福傷風素均缺貨，即使藥房進貨亦立即被搶購一空，直言「得個缺字」。

她亦提到澳門依賴內地勞工，惟他們在確診後無法過關，以致不少店舖因人手不足調整營業時間，「可能藥劑師佢哋都唔舒服返唔到工囉，所以閂咗，好多舖頭都係休息數天啦。」

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靠政府派發的抗疫包「食住先」

同樣最近康復的陳先生因家人確診，獨自一人出外買餸。他表示，早前到藥房並未能購買藥物，現時全家只能依靠政府早前派發的抗疫包「食住先」，相信劑量仍能支持一段時間。

他又指，今年聖誕節沒有安排活動，只能在微信以視像與親友交換禮物。問到疫情高峰期間，如何看待政府放寬檢疫措施，他則笑說「相信政府！我哋冇得決定嘅，睇老闆話事啦，冇辦法。」

超市寶礦力缺貨 葡萄適所剩無幾

事實上，記者剛踏足澳門乘坐的士時，司機已苦訴澳門的藥物被內地旅客搶光。除了藥房外，記者目測發現大量店舖暫停營業，例如7-11便利店、麥當勞、豐澤、阿一鮑魚飯店等均關閉，門外均貼上人手不足的告示，路上亦偶爾有救護車駛過。

此外，能量補充及運動飲料在澳門同樣短缺，有超市出售340毫升寶礦力，一支索價29.5元，但貨架仍被清光。至於葡萄適以正常價格出售，亦所剩無幾。