疫情．最新｜連續三日確診破2萬宗　累計染疫人數今料達250萬

香港疫情在聖誕節期間變得嚴竣，衞生署昨日(25日)公布新增21,255宗，連續三日破2萬宗。由2020年疫情爆發至今，本港共錄得約248萬人染疫，故今日（26日）或達250萬宗，佔全港730萬人口的34%。



由政務司司長陳國基帶領的「通關事務協調組」昨日召開首次會議，就口岸運作、交通配套、風險管理等不同環節，與出席官員仔細商討並協調所需準備工作，各政策局會全速就各自範疇疏理並作出通關所需部署。



昨日疫情概要：

- 增21,255宗確診，較昨日個案稍微回落0.5％。

- 輸入個案964宗，佔整體個案比率4.54%；相比同日18,473機場入境旅客人次，確診比率則為5.22%，七日平均比率是4.86% 。

- 新增50名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.226%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11462人。

-新呈報27名危殆及31名嚴重的確診病人，合共有340名危重病人留醫，創0+3後新高。

港大的本地個案即時有效繁殖率為1.1756，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【07:00】本港新冠肺炎確診個案回升至2萬宗高位，回顧上周（12月19日至25日公布）疫情，錄得本地及輸入個案共129,892宗，比之前一周（12月12日至18日公布）增加兩成。

上周平均留醫病人總數升12.3%，達到4,251人，平均危重總數增41.6%至296人，而上周有291名患者不治，按周增37.3%。對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.03個百分點至0.226%。

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