疫情．最新｜5體育館關閉　轉暫託中心應付院舍大爆發

本港疫情稍為緩和，今日（26日）新增19,398宗，回落到2萬宗以下，包括865宗輸入個案，由2020年爆疫至今，累計2,504,210人染疫；再多47名患者不治，累計11,509宗死亡個案；增40間院舍出現感染個案，包括66名院友及職員中招。



今日疫情概要：



-增19,398宗確診，三日後再回落至二萬宗以下。

-輸入個案865宗，佔整體個案比率4.46%；相比同日19,088機場入境旅客人次，確診比率則為4.53%，七日平均比率是4.96% 。

-新增47名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.223%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11509人。

-累計4,665名病人留院，當中586人為新增確診病人，新呈報22宗危殆及32宗嚴重個案。

港大的本地個案即時有效繁殖率為1.1756，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【20:20】康樂及文化事務署宣布五間體育館本周三（28日）或周四（29日）起暫停開放，以作防疫用途，據悉將轉作暫託中心，應付愈來愈多院舍爆發，以容納染疫的輕症院友。

康文署五間體育館暫停開放。

因場地關閉而引致的退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本郵寄或遞交至康文署相關分區康樂事務辦事處。退款申請表格可在康文署網頁下載。

社會福利署正籌備在蒲崗村道體育館、調景嶺體育館、賽馬會屯門蝴蝶灣體育館、北葵涌鄧肇堅體育館、青衣西南體育館及中山紀念公園體育館設立暫託中心，有關詳情稍後公布。

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【18:47】近日天氣寒冷，加上疫情嚴竣及聖誕長假多私家醫生休診，今日（26日）多間公立醫院急症室迫滿求診病人，其中聯合醫院、東區醫院及天水圍醫院的急症室等為重災區，持續輪候時間需8小時以上。



在聯合醫院急症室，有陪伴確診太太求醫的市民表示，一直未有醫護人員交代要等候多長時間，僅指若有消息，在傳染病區的太太會致電給他，「都預咗要等成晚」；亦有凌晨到急症室求診的市民表示，醫院內雖然有屏幕顯示所叫號碼，但對病人了解要等多久沒有幫助，他最後等了超過六小時才見到醫生。

【17:44】今日再多47名患者死亡，當中包括31個月大、在屯門醫院留醫的危殆女童。醫管局在上周六（24日）接獲該個案。第五波疫情至今已有12名12歲以下兒童染疫死亡。

有三名染疫嬰幼兒危殆，分別是2個月大女嬰、10個月大男嬰及23個月大男嬰，全部個案留醫伊院；嚴重個案方面，則有1個月大男嬰、15個月大女嬰及15個月大男嬰分別留醫瑪嘉烈醫院、聯合醫院及威爾斯親王醫院。

▼12月25日 市民「復常」慶祝聖誕節▼



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【17:29】新冠肺炎疫情持續，本港今（26日）新增19,398確診個案，累計確診總數突破250萬，達2,502,672宗2。確診數字三日後重返二萬宗以下水平，較昨日輕微下降8%。至於院舍方面，呈報陽性個案院舍數目仍為雙位數，有60名院友及6名員工確診。

【16:32】內地疫情嚴峻，有市民在港搶購必理痛等止痛退燒藥，到國內轉售，令本港必理痛再度缺貨，有建議指本港應推出必理痛限購令，甚至需登記身份證才能購藥，以平息搶購潮。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，預料本港與內地通關後，搶藥情況或更嚴重，除了藥房外，內地人更可能會向私家醫生購藥，惟現時市面上仍有其他牌子的撲熱息痛存貨，認為搶購潮未及第五波疫情時嚴重，暫未需要考慮「限藥令」，「藥物係救命、同身體健康有關，依家未去到呢個程度」。他亦質疑限購的實際作用：「講真如果國內人落到嚟，佢都好容易畀錢個香港人幫佢買或者讓盒藥畀佢，即係畀百幾蚊你（幫我）買盒藥。」

【14:27】政務司副司長政治助理葉紹堅今日（26日）對2019冠狀病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。葉紹堅最近一次上班日期為12月23日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。政務司副司長卓永興每日進行核酸檢測或快速抗原測試，結果為陰性。

【13:52】隨著內地及本港的疫情均嚴峻，近日必理痛再度缺貨，《香港01》記者今日（25）巡視旺角及深水埗多間藥房及連鎖藥妝店，有店員表示相關貨品已斷貨兩星期，預計最快明年初廠商才會再供貨。深水埗一間萬寧今晨曾一度有必理痛出售，但約1小時內已被一掃而空。旺角有藥房尚餘少量必理痛存貨，職員將一盒分拆成數排出售，一排12粒炒高至120元。

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【12:01】身在北京的全國人大常委譚耀宗表示，農曆新年前有望通關屬「最好消息」，更預計香港與內地有望明年中全面通關。

【10:18】澳門上周五（23日）起對外開關，惟當地疫情愈趨嚴峻，澳門立法會議員林宇滔今日（26日）在電台節目表示，其身邊已有不少朋友「中招」，甚至檢測陽性後仍要繼續上班，相信全澳門已有一半染疫，認為政府推算的六份一人口染疫是低估現時疫情。他續指，澳門的防疫政策由「動態清零」，突然轉向「與病毒共存」，惟毫無準備，市面亦無足夠藥物供應，直斥當局是「躺平式共存」，不少前線醫護更形容醫院已淪為「人間煉獄」，憂慮未來數日的疫情高峰期，政府未能有效應對。

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▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼



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【07:00】本港新冠肺炎確診個案回升至2萬宗高位，回顧上周（12月19日至25日公布）疫情，錄得本地及輸入個案共129,892宗，比之前一周（12月12日至18日公布）增加兩成。

上周平均留醫病人總數升12.3%，達到4,251人，平均危重總數增41.6%至296人，而上周有291名患者不治，按周增37.3%。對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.03個百分點至0.226%。

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