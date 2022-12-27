走吧！2022｜一年開端是爆疫　終結也是爆疫　全城恐慌變爭取復常

新冠肺炎疫情襲港三年，但要數疫情最嚴峻時期卻是今年。變異病毒株Omicron年初殺入本港，確診數字幾何式爆發上升，醫療體系崩潰，無數染疫長者在急診室外冒着寒風等候入院等到死，急症室內人屍共擠的畫面令人忘不了，直至3月底確診數字回落，公營醫療服務才有喘息空間。



本港爆發疫情同時，西方國家卻逐步走向復常。不過當時政府仍強調要「動態清零」，直到年中多名專家公開呼籲放寬防疫措施，特首李家超遂提出「穩打穩紮」、不走回頭式放寬，本港復常之路才有路線圖。



不過，港府放寬防疫經常被批為「碎步式放寬」，目前仍保留疫苗通行證及口罩令。隨着內地公布由明年1月8日起「開關」，復常之路已到終點，惟在2022年最兩星期，本港疫情卻惡化。



▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



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醫院生人與遺體共擠同一病房

Omicron病毒株2022年初殺入本港，揭開抗疫序幕，本港在短時間內爆發多個群組，包括國泰空少違反檢疫規定到酒樓用膳傳播及杜拜轉機返港的巴基斯坦裔婦人等。在疫情初期，港府宣布多項防疫措施減慢社區傳播，包括圍封葵涌邨多幢大廈五日，惟疫情已一發不可收拾，疫情海嘯式爆發。

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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不承認快測結果引起混亂

當時由於政府不承認快測，市民在檢測中心外日曬雨淋排六七個鐘頭等做檢測，當時醫管局更曾一度叫快測陽性者來醫院檢測，令到醫管局急診室外排滿病人。雖然醫管局三日後隨即改口叫市民不要到急症室，但由於確診人數愈來愈多，多間醫院都有長者在急診室外冒着寒風等候入院，急症室更出現生人與遺體共擠同一病房的畫面，連召喚救護車最長亦要等上39小時才獲醫護到場送院。

▼3月4日 伊利沙伯醫遺體安置情況▼



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▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



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約120萬人在第五波疫情時確診，加上接種新冠疫苗在疫下急速上升，社區建立了免疫屏障；此時全球多地逐步走向復常，多名本地專家認為是時候放寬防疫措施。港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅是首批提出放寬防疫措施的專家，早在今年3月底時，他已提出在6至7月放寬防疫措施。

政府專家顧問袁國勇5月在報章撰文，認為是時候分階段放寬防疫措施；同為政府專家顧問之一的許樹昌亦在5月初開腔認為放寬風險可控，惟當時意見均未有受到港府重視。醫務衞生局局長盧寵茂更「打開口牌」要求政府專家顧問委員會的專家，要在委員會作出充分溝通後統一發布消息。

直到9月底，特首李家超提出放寬措施要「穩打穩紮」並推出「0+3」入境檢疫措施，防疫措施才得以逐步放寬。不過，由於相關放寬過為微不足道，故被多名專家批評是「碎步性放寬」。

至近日，內地突然大幅放寬防疫措施，香港才隨追其後，於12月中停用要求掃措安心出行、撤銷入境黃碼限制。

▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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港府放寬入境防疫限制後，機場入境外國訪客9月底時每日只有數百人，內地訪客則有千多人；到近日外國訪客回升至近4,000人，內地旅客則有約2,000人。但與疫情前每日近25,000名外國訪客仍有一段頗長隔離。