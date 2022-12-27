疫情．最新｜內地1月8日開關　入境毋須檢測及隔離　准人民外遊

國家衞健委深昨日（26日拆禮物日）深夜公布重大防控政策改變，內地由1月8日起「開關」，中外人員進入內地無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果便可，入境後直接進入社區；確診者毋須強制隔離，當局不再追蹤密切接觸者；政府將准人民恢復外遊。



本港昨日（26日）新增19,398宗，由2020年爆疫至今累計250萬人染疫；再多47名患者不治，累計11,509宗死亡個案。



昨日疫情概要：



-增19,398宗確診，三日後再回落至二萬宗以下。

-輸入個案865宗，佔整體個案比率4.46%；相比同日19,088機場入境旅客人次，確診比率則為4.53%，七日平均比率是4.96% 。

-新增47名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.223%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11509人。

-累計4,665名病人留院，當中586人為新增確診病人，新呈報22宗危殆及32宗嚴重個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.245，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼12月25日 政府「通關事務協調組」首開會▼



【08:00】由第五波疫情展開序幕，亦由疫情反彈作結，說起2022年，似乎不能夠離開疫情。對不少人而言疫情已成過去，再談疫情似乎不符大氣候，但對於因疫情失去至親的市民而言，新冠肺炎卻成畢生陰影。

第五波疫情至昨已奪逾11,000條性命。第五波疫情初期，陳先生帶着染疫父親奔波求醫，被私家醫院趕走，後來連父親離世時也無法陪伴在側，無法忘記得到，而他染疫後亦受盡「後新冠」折磨。上任特首林鄭月娥曾指值得成立獨立調查委員會，探討造成公共衛生危機的原因，惟本屆政府似乎束之高閣。他感到新冠患者及死者在復常的主旋律下已被遺忘，「香港都係一個金融社會，如果股票日日升，都會關注（股票數字）多過死亡個數。」

▼12月25日 市民「復常」慶祝聖誕節▼



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【00:21】中港通關有期，國家衛健委星期一深夜（26日）公布，宣布將於明年1月8日調整新冠病毒的防控級別，並提出12項措施，當中提及中外人員進入內地管理將重大改變，入境只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，入境後無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），即內地由1月8日起「開關」。

今次的調整，意味香港最快在明年1月8日與內地通關，屆時港人回內地也不用隔離，只需在出發前48小時進行核酸檢測即可；而在內地時，則仍要與其他人一樣戴口罩。

【00:09】國家衞健委周一深夜（26日）公布，由明年1月8日起新冠肺炎改名「新型冠狀病毒感染」，放寬至「乙類乙管」，不再對入境人員採取檢疫傳染病管理措施，即內地「開關」。港府也正製訂逐步、有序、全面通關，目標明年1月中前落實。

此消息令眾多與內地親人分隔兩地的市民期盼已久，來自湖南常德的港漂徐小姐三年來未曾回內地。得悉內地將於1月8日取消入境集中隔離後，她已歸心似箭，迫不及待想回家與親人團圓，但擔心內地疫情爆發，回去會加重感染風險；同時最近內地春運潮已差不多開始，徐小姐擔心待通關細節公佈時，大量旅客湧入網站難搶到票，嘆臨近春節公佈通關消息有些遲。

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