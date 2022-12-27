疫情．最新｜增18626宗確診　輸入個案創新高直逼千宗

衞生署今日（27日）公布新增18,626宗確診個案，較昨日少約800宗。其中輸入個案有990宗，為放寬入境後單日新高，不治患者53人創反彈後新高，累計11,562宗。



國家衞健委深昨日拆禮物日（26日）深夜公布重大防控政策改變，內地由1月8日起「開關」，中外人員進入內地無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果便可，入境後直接進入社區；確診者毋須強制隔離，當局不再追蹤密切接觸者；政府將准人民恢復外遊。



昨日疫情概要：



-增19,398宗確診，三日後再回落至二萬宗以下。

-輸入個案865宗，佔整體個案比率4.46%；相比同日19,088機場入境旅客人次，確診比率則為4.53%，七日平均比率是4.96% 。

-新增47名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.223%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11509人。

-累計4,665名病人留院，當中586人為新增確診病人，新呈報22宗危殆及32宗嚴重個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.245，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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【17:35】香港及內地預計在1月起有序通關，各政府部門都在密鑼緊鼓做準備工作。香港海關今日（27日）在社交平台發布帖文稱，在各口岸管制站已做好準備，迎接全面通關復常，並發布在羅湖口岸進行關務演練的照片。

【16:55】政府今（27日）公布，屯門區、沙田區及北區部分大廈，包括邁亞美海灣、嘉華星濤灣、天宇海、海典灣及海典居、御景峰、御皇庭、顯峯、華慧園及海裕苑，檢測到污水呈陽性結果，政府會向當地居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，是自本月23日後再次公污水陽性結果並提供快測包供居民自行檢測。

【16:52】衞生署衞生防護中心今日公布新增17,636宗本地感染個案及990宗檢測陽性輸入個案，總數18,626宗，連續兩日回落至2萬宗以下，不過輸入個案則是放寬入境後單日新高。不過不治患者卻創反彈後新高，達到53人。

▼2021.11.20 中港家庭香園圍口岸邊境隔着鐵網相見▼



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【16:48】日本開關兩個多月突傳來「壞消息」，日本傳媒今（27日）指周五（30日）起，中港澳航班僅可往返東京成田、東京羽田、大阪關西及中部機場（名古屋）四個機場，即當日起將無直航機往來香港至沖繩、北海道札幌、九州等的港人熱門遊日目的地。

縱橫遊執行董事袁振寧表示正了解有關安排詳情，若然屬實，憂慮航空公司未能申請加開航班到四個機場供轉機，旅行團亦難以突改酒店、餐廳及交通安排，最壞打算需要取消相關旅行團，預計受影響團友或達2,000名，旅行社或損失數千萬元，目前只能等待航空公司調配航班，以再作安排。

【13:49】中港通關將至，國家衛健委周一（26日）深夜公布，中外人員入境內地時，只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，毋須再核酸檢測，以及集中隔離。記者今日（27日）中午時份翻看國泰由香港往上海的機票，發現1月份的已全部售罄，最快2月16日才有機位；往北京的航班亦最早1月19日才有機位。



國泰回覆表示，會與有關當局繼續保持溝通，盡可能提升往返內地的客運航空班運力。

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【13:11】本港放寬出入境政策，兼澳門通關，不少市民選擇今個聖誕假期出外遊玩，無論香港國際機場還是港珠澳大橋，亦漸漸回復出遊氣氛。根據入境事務處數字，機場聖誕假期間單日出境數字破2萬人次，由12月23日至26日計四天，共76,207人，為去年同期的16倍。至於經港珠澳大橋出境人次亦在澳門通關及聖誕假期期間，錄得連續三日單日逾1,000人次，四日內有4,652人出境，較去年同期增加4倍。

▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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【13:00】內地國家衞健委昨晚（26日）宣布將「新冠肺炎」改稱「新冠病毒感染」，1月8日起對疫情實施「乙類乙管」總體方案，屆時將解除相關防控措施，入境者毋須再接受核酸檢測要求及集中隔離，亦不再判定密切接觸者。政府表示，由政務司司長帶領的「通關事務協調組」正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作，一方面盡快制訂穩妥通關方案，兼顧兩地疫情變化和風險管理，包括國家衞健委最新相關公布。

【12:20】聖誕節連續假期今日來到最後一天，醫院管理局網站顯示，截至今日上午11時30分，本港5間醫院急症室等候時間超過8小時，分別為東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院、基督教聯合醫院、北區醫院、博愛醫院。上午的廣華醫院，候診人數不多，急症室等候大堂以膠屏風分隔病床及普通等候區，約20多人正在大堂等候，當中不乏小朋友，大堂顯示屏未有顯示輪候時間。1小時內，急症室門外有兩輛救護車到場，病人在救護員照顧下進入醫院。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



【10:17】內地疫情反覆，傳出退燒藥供不應求情況，香港部份地區亦出現必理痛缺貨。港九藥房總商會副理事長張德榮今日表示受假期運輸影響，補貨較為困難，較搶手的藥物存貨並不多，何時會再有貨亦未有消息，因此建議市民不一定要只買某品牌的止痛退燒藥（撲熱息痛）。對於有藥房將藥物分拆出售，張德榮指理解做法，認為可讓更多有需要人士買到藥物，商會亦已向會員發通告，指不可將價錢提得太高，相信會員會遵從。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



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▼12月25日 政府「通關事務協調組」首開會▼



【08:00】由第五波疫情展開序幕，亦由疫情反彈作結，說起2022年，似乎不能夠離開疫情。對不少人而言疫情已成過去，再談疫情似乎不符大氣候，但對於因疫情失去至親的市民而言，新冠肺炎卻成畢生陰影。

第五波疫情至昨已奪逾11,000條性命。第五波疫情初期，陳先生帶着染疫父親奔波求醫，被私家醫院趕走，後來連父親離世時也無法陪伴在側，無法忘記得到，而他染疫後亦受盡「後新冠」折磨。上任特首林鄭月娥曾指值得成立獨立調查委員會，探討造成公共衛生危機的原因，惟本屆政府似乎束之高閣。他感到新冠患者及死者在復常的主旋律下已被遺忘，「香港都係一個金融社會，如果股票日日升，都會關注（股票數字）多過死亡個數。」

▼12月25日 市民「復常」慶祝聖誕節▼



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【00:21】中港通關有期，國家衛健委星期一深夜（26日）公布，宣布將於明年1月8日調整新冠病毒的防控級別，並提出12項措施，當中提及中外人員進入內地管理將重大改變，入境只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，入境後無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），即內地由1月8日起「開關」。

今次的調整，意味香港最快在明年1月8日與內地通關，屆時港人回內地也不用隔離，只需在出發前48小時進行核酸檢測即可；而在內地時，則仍要與其他人一樣戴口罩。

【00:09】國家衞健委周一深夜（26日）公布，由明年1月8日起新冠肺炎改名「新型冠狀病毒感染」，放寬至「乙類乙管」，不再對入境人員採取檢疫傳染病管理措施，即內地「開關」。港府也正製訂逐步、有序、全面通關，目標明年1月中前落實。

此消息令眾多與內地親人分隔兩地的市民期盼已久，來自湖南常德的港漂徐小姐三年來未曾回內地。得悉內地將於1月8日取消入境集中隔離後，她已歸心似箭，迫不及待想回家與親人團圓，但擔心內地疫情爆發，回去會加重感染風險；同時最近內地春運潮已差不多開始，徐小姐擔心待通關細節公佈時，大量旅客湧入網站難搶到票，嘆臨近春節公佈通關消息有些遲。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



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▼12月25日 澳門疫情嚴峻不少店舖關門▼



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▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼

