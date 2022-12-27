通關內地｜最快1.8免隔離入境　一文看懂入境要求和內地管控措施

中國政府因應新冠病毒疫情實施嚴厲的出入境管控措施近三年，至昨日（26日）公布免隔離通關消息。國家衛健委宣布，將新冠肺炎更名為新型冠狀病毒感染，實施「乙類乙管」總體方案，大幅調整抗疫措施，並於明年1月8日起放寬入境限制，港人北上的障礙將大大減低。最新人境要求和內地管控措施如下：



出入境：

1)取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

2) 來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華。核酸檢測結果填寫在海關健康申明卡，毋須向中國駐外使領館申請健康碼。

3) 如核酸檢測呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。

4) 取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。

5) 各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須戴口罩。

6) 進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利。

7) 逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。

8) 有序恢復中國公民出境旅遊。

9) 不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

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國內管控措施：

1) 對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

2) 社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再開展全員核酸篩查。

3) 對新冠病毒感染者實施分級分類收治，並適時調整醫療保障政策。

4) 調整疫情訊息發布頻次和內容。

5) 進一步提高老年人新冠病毒疫苗接種率。

6) 完善新型冠狀病毒感染治療相關藥品和檢測試劑準備。

7) 重點做好住院床位和重症床位準備，配足配齊高流量呼吸治療儀、呼吸機、ECMO等重症救治設備，改善氧氣供應條件。

8) 動態追蹤國內外病毒變異情況，評估病毒傳播力、致病力、免疫逃逸能力等特點變化，及時跟蹤研判並採取針對性措施。

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