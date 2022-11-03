走吧！2022｜11.3萬人移民離港　政府認流失14萬勞動人口急搶人才

機場離境大堂一幕幕依依不捨，一個個深深擁抱，親友之間的揮手淚別，成為近年香港日常。2022年踏入尾聲，「移民潮」依然是港人揮之不去的話題，政府統計處數字顯示，2021年年中至今年年中淨遷移人數達11.3萬，創1997年有紀錄以來高峰；另一項佐證數據、俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」申請數字，去年亦達1.47萬人，創下22年新高。各行各業人才短缺下，今屆政府首份《施政報告》中終承認過去兩年流失約14萬流動人口，並推出一系列「搶人才」政策。



有移民專家分析，香港移民潮情況仍然存在，料因多個國家有計劃收緊移民條件，故不少港人趕及在今年下半年前移民，料數字上有增長，但隨各國政策轉變，展望明年移民數字趨向平穩或有些少回落。



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一句「你會唔會移民？」仍然是2022年市民茶餘飯後時常討論的話題，回顧今年公布數字，政府統計處披露本港淨遷移數字、即香港居民移入減去移出人數，由2019年底起開始錄得負數，2021年中至今年年中數字最一步擴大，錄得11.3萬人次，為1997年有紀錄以來新高。

政府官方雖然強調11.3萬的數字涵蓋以工作、讀書及移民等各種目的進出香港的流動，當中亦無細分數字，但根據另一項佐證數字、即保安局「香港居民移居外地的估算數字」下，去年約有14,700萬人申請「良民證」作移民用途，較2020年急增四成，創下22年來新高。

李家超《施政報告》披露估算流失14萬勞動人口

當局雖然一直未有承認「移民潮」的存在，但人口流失影響勞動人口結構，各行各業出現人手短缺，尤其是資訊科技行業等。特首李家超今年10月發表其任內首份《施政報告》，於官方渠道首次披露政府估算，過去兩年香港約有14萬勞動人口流失。

據政府消息人士披露，流失14萬勞動人口估算是以今年第二季勞動人口與2020年數字比較得出，當中約7.8萬人屬25至39歲年齡組別；5.8萬人屬40至59歲；約6成、即約8.8萬人更是屬高技術水平人士，包括大學畢業及管理層人員。

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統計處推算教育行業欠近8000人

政府統計處今年9月就業及空缺統計報告亦顯示，多個空業出現大量空缺，當中零售業缺4,995人、航空運輸業空缺3,532人、金融服務（保險及退休基金除外）空缺4,468、教育行業空缺更高達7,905。

面對人才流失，施政報告首次花耗較大篇幅推出一系列「搶人才、搶企業」政策，包括「人才服務窗口」，推出「高端人才通行證計劃」，向過去一年年薪達250萬元或以上的人士，或畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年或以上工作經驗人士，或過去五年在百大畢業但未符工作經驗要求人士發通行證，計劃為期兩年。各項搶人才措施目標在2023至2025年間輸入至少3.5萬名逗留12個月以上人才。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，各項政府數字亦反映移民潮正在持續，今年的查詢及委託數字依然高企。不過，他稱英國政府亦留意到移民人數急增造成壓力，上月已有消息擬考慮收緊相關政策，例如留學限制等；推出「救生艇計劃」的加拿大，過去移民政策較為進取，其Open Work Permit (OWP) 亦將於明年2月截止申請。

張表示，各項情況可預示各國或陸續收緊移民限制，因此不少港人趕及在今年內決定移民，或堆積在今年處理，因此數字或有增長。他預料隨政策變動，明年港人移民數字應會回復平穩，或有輕微回落。