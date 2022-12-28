疫情．最新｜李家超下午記者會　料提及通關與取消疫苗通和限聚令

行政長官李家超今午（28日）三時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，公布與內地通關事宜，以及取消疫苗通和限聚令等多項社交距離措施，但口罩令、向確診者發出隔離令及學校快測則會維持。



衞生署昨日（27日）公布新增18,626宗確診個案，較昨日少約800宗；不治患者53人創反彈後新高，累計11,562宗。



國家衞健委深周一（26日）深夜公布重大防控政策改變，內地由1月8日起「開關」，中外人員進入內地無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果便可。香港醫務化驗所總會主席李偉振預料，本港的化驗所至少可做到每日8萬至10萬個單樣核酸檢測，相信可應付通關初期需求。



昨日疫情概要：



-增18,626宗確診，確診數字連續三日下趺，較昨日微跌3.98%。

-輸入個案990宗，佔整體個案比率5.32%；相比同日19,991機場入境旅客人次，確診比率則為4.95%，七日平均比率是4.98% 。

-新增53名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.232%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11562人。

-累計4,884名病人留院，當中661人為新增確診病人，新呈報15宗危殆及28宗嚴重個案。

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港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼12月28日 料政府宣布取消疫苗通行證▼



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【12:48】日本政府周二（27日）突然宣布周五（30日）起，由中國內地、香港及澳門旅客只能從東京的羽田機場、成田機場、大阪關西機場以及名古屋的中部機場入境，其他目的地旅客回程安排未明。今早（28日）香港機場仍然有旅客前往沖繩和福岡等受限目的地，他們對行程及回程安排可分四種心態，有人打算繞道台灣返港，有人昨即買東京返港機票，計劃先由沖繩飛東京再返港，但亦有決定隨遇而安，不擔心也未有準備：「三年無去旅行，就算點樣我哋都好想去。」

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【12:45】行政長官李家超將於今午（28日）3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，醫務衛生局局長盧寵茂及衛生防護中心總監徐樂堅亦會出席。消息稱，政府計劃取消部份社交距離措施，確診者的密切接觸者將毋須再隔離，但口罩令、向確診者發出隔離令及學校快測等措施則會繼續維持。

【10:52】與內地通關在即，對於人員往來安排，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，打齊針症狀都是輕微，重症的機會是萬分之一，相信會優先讓打齊三針的旅客來港，他相信通關後不需要檢疫，檢測角色都微乎其微。

【09:38】國家衞健委宣布明年1月8日起新冠肺炎不再納入檢疫傳染病管理，確診者毋須隔離。立法會議員江玉歡今日（28日）表示，國家的防控政策現在是希望復常，認為香港應跟隨內地方針，有必要撤銷部份防疫政策。目前，政府在第599章《預防及控制疾病條例》下訂立的一連串規例仍生效，江指，599章是指出現公共衞生緊急事態，但現今香港不停舉辦大型活動，政府應重新審視政策是否仍合時宜。

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【00:44】日本6月開關以來，港人「返鄉下」到日本旅行人數每月只有數百人，不過自10月日本恢復自由行，即月遊日人數即暴升至3.62萬人，相比9月增約12倍。在11月更有8.3萬港人訪日，佔該月到訪日本旅客總數8.9%，僅次於南韓、台灣及美國旅客，幾乎十個旅客就有一個是港人；若與2019年11月同期比較，當月訪日港人有199,702人，即上月已回復至疫前約42%。

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