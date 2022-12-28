疫情．最新｜李家超：目標1.15前落實通關　第一步需人數安排暢順

行政長官李家超今午（28日）召開「應對疫情指導及協調組」記者會，公布明天起取消疫苗通和限聚令等各項社交距離措施，只維持口罩令，亦會取消密切接觸者需隔離檢疫的安排，明日起抵港的旅客及以後的日子，不需要進行強制核酸檢測，來港登機前亦不再強制填寫健康申報，改為向旅客發出自行快測到第5天的健康建議。

另外，政府即時停止大廈強制檢測公告，教育局亦會審視學校情況，檢視學校快測安排，與學校商討及徵求意見後，初步考慮小學及幼稚園學生因自理能力低，會維持每日快測。



衞生署昨日（27日）公布新增18,626宗確診個案，較昨日少約800宗；不治患者53人創反彈後新高，累計11,562宗。



國家衞健委深周一（26日）深夜公布重大防控政策改變，內地由1月8日起「開關」，中外人員進入內地無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果便可。香港醫務化驗所總會主席李偉振預料，本港的化驗所至少可做到每日8萬至10萬個單樣核酸檢測，相信可應付通關初期需求。



昨日疫情概要：



-增18,626宗確診，確診數字連續三日下趺，較昨日微跌3.98%。

-輸入個案990宗，佔整體個案比率5.32%；相比同日19,991機場入境旅客人次，確診比率則為4.95%，七日平均比率是4.98% 。

-新增53名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.232%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11562人。

-累計4,884名病人留院，當中661人為新增確診病人，新呈報15宗危殆及28宗嚴重個案。

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港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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▼12月28日 政府宣布取消疫苗通行證▼



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【16:42】李家超表示，日本措施指香港航班只可在四個機場出入，已向日本政府表示失望，認為香港人、香港航班不應只限於該四個機場，已接觸駐港日本領書館，表達對事件關注；在東京的經貿辦已提供協助予有需要港人，其實航空公司也有提供資料給旅客，如何搭交通工具到四個機場，經貿辦隨時準備提供協助，希望這些限制盡早取消。

【16:22】李家超表示，同事提交不同方面方案，有些要確保運力，有些要確保配套可配合，而且是講緊一個人數安排，都是按實際情況靈活調校。意思時第一步要人數安排暢順，觀察一段時間就可進行第二步人數安排，實際情知要與內地商討，深信港人會配合措施安排，有秩序下進行，對通關有正面態度，認為可處理到位。

【16:08】李家超表示，述職後曾提及通關方面，同意了通關要有三個原則：1)是逐步、2)是有序、3)是全面，即第一步成功暢順會逐步全面通關，相信是常理，無通關三年，即通關需求一定好大，要確保不出亂、過關經歷要順暢，不要在關口如要排隊好長、擠塞、失控、出亂、致有人受傷，都不想發生，所以要逐步是第一原則。

與內地有關單位已接觸，朝目標逐步有序全面地，希望在1月中之前與內地單位有共識後，將方案提交中央審批後落實。目標是1月15日前落實，朝住目標，接觸到不同單位都向此目標邁進，故有信心及有正面態度。

【15:55】盧寵茂表示，政府一向目標是確保有足夠疫苗提供予港人打針，復必泰及科興已正式注冊，除引證疫苗安全有效，亦代表疫苗制造商可向私營醫護專業人員供應及購買疫苗，目前已買足夠疫苗予港人接種，復必泰二價疫苗及幼童配方較原始病毒株疫苗需求高，補貨時間長，故12月23日已調整安排，二價疫苗及兒童配方優先免費予香港居民接種，復必泰及科興原始疫苗作為加強劑，非港人要最少逗留30日才可獲提供作加強劑。政府會密切留意接種情況檢討安排，以避免非港人、短期來港打針，強調政府不會為短暫來港人士到港接種政府疫苗。

【15:40】醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府一直按照科學精準抗疫原則，跟據疫情不斷變化，保障醫療系統及市民建康，平衝經濟需要。過去數月穩步有序調整措施，令市民生活可回復正常，背靠祖國連通國際。

1)不再界定新冠密切接觸者及取消檢疫令：三年來接種率升，免疫能力達至高水平，新冠病毒對本港衛生風險有改變，大量社區感染個案對界定密切接觸者很困難，令到檢疫令大增社會成本，為進一步推動經濟活動，市民生活復常，決定取消密切接觸者分類及向其發檢疫令安排。即確診者同住家人及其他密切接觸者，日後可自由出入，不需強制隔離。

2)取消疫苗通行證：第3劑接種率由2月底23%大幅增至現83%，建立穩固防疫屏及為復常奠定基礎，加上康復人士，有效接種率、即3針或2針加康復者，總體有效三劑已達94%，評估維持疫苗通可帶來額外效益或已不及帶來的社會成本，所以撤銷疫苗通制度，包括到港人士的臨時通行證安排。

3)劃一來港旅客檢測要求達致到一致性：考慮內地及全球變化，內地輸入比率由12上旬上升至5.8%，同其他海外地區相若，為發揮香港聯通世界優秀及恢復與內地人員往來，平衡下進一步優化安排，簡化來港安排劃一適用在所有到港人士。

4)取消大部份社交距離：包括撤銷公眾地方限聚令，但維持口罩要求。過去幾個月已適當調整各社交距離措施，容許日常運動，因應大眾期望，會取消大部份社交措施：包括599F下對餐飲業務處所及表列處所營運限制，及599G下公眾地方群組聚集限制「限聚令」；但強烈呼籲業界保持處所環境衛生，如空氣流通、定時清潔及消毒，避免共用個人物品，及提供潔手液等安排。

現階級會維持599I，公共交通工具要求繼續維持，戴口罩是重要減呼吸道感染方法之一，因香港處於呼吸道感染高風期，統合專家意見，評估目前取消可能會帶來大感染，為避免市民冬季受到新冠流感雙重夾擊，故要維持口罩令。

【15:30】行政長官李家超宣布進一步優化防疫措施，明天（28日）起執行：

1)取消檢疫令及不再界定密切接觸者，但會通過確診者向該類人士發出健康措施建議

2)取消疫苗通，會採取更具針對性措施，尤其繼續推動一老一幼疫苗接種

3)取消所有入境強制核酸檢測，海外、內地澳門及台灣到港，都不再需要，在到港當天或之後的強制核酸檢測，改發出自行快測到第5天的健康建議

4)取消所有社交距離措施包括限聚令、1.5米餐桌距離、每台人數上限等，只維持口罩令

【12:48】日本政府周二（27日）突然宣布周五（30日）起，由中國內地、香港及澳門旅客只能從東京的羽田機場、成田機場、大阪關西機場以及名古屋的中部機場入境，其他目的地旅客回程安排未明。今早（28日）香港機場仍然有旅客前往沖繩和福岡等受限目的地，他們對行程及回程安排可分四種心態，有人打算繞道台灣返港，有人昨即買東京返港機票，計劃先由沖繩飛東京再返港，但亦有決定隨遇而安，不擔心也未有準備：「三年無去旅行，就算點樣我哋都好想去。」

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【12:45】行政長官李家超將於今午（28日）3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，醫務衛生局局長盧寵茂及衛生防護中心總監徐樂堅亦會出席。消息稱，政府計劃取消部份社交距離措施，確診者的密切接觸者將毋須再隔離，但口罩令、向確診者發出隔離令及學校快測等措施則會繼續維持。

【10:52】與內地通關在即，對於人員往來安排，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，打齊針症狀都是輕微，重症的機會是萬分之一，相信會優先讓打齊三針的旅客來港，他相信通關後不需要檢疫，檢測角色都微乎其微。

【09:38】國家衞健委宣布明年1月8日起新冠肺炎不再納入檢疫傳染病管理，確診者毋須隔離。立法會議員江玉歡今日（28日）表示，國家的防控政策現在是希望復常，認為香港應跟隨內地方針，有必要撤銷部份防疫政策。目前，政府在第599章《預防及控制疾病條例》下訂立的一連串規例仍生效，江指，599章是指出現公共衞生緊急事態，但現今香港不停舉辦大型活動，政府應重新審視政策是否仍合時宜。

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【00:44】日本6月開關以來，港人「返鄉下」到日本旅行人數每月只有數百人，不過自10月日本恢復自由行，即月遊日人數即暴升至3.62萬人，相比9月增約12倍。在11月更有8.3萬港人訪日，佔該月到訪日本旅客總數8.9%，僅次於南韓、台灣及美國旅客，幾乎十個旅客就有一個是港人；若與2019年11月同期比較，當月訪日港人有199,702人，即上月已回復至疫前約42%。

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