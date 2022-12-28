疫情．最新｜通關後回內地需持核酸陰性報告　港每日可做10萬檢測

撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃煦緻 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 陳葆琳 洪芷菁
出版：更新：

衞生署昨日（27日）公布新增18,626宗確診個案，較昨日少約800宗；不治患者53人創反彈後新高，累計11,562宗。

國家衞健委深周一（26日）深夜公布重大防控政策改變，內地由1月8日起「開關」，中外人員進入內地無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果便可。香港醫務化驗所總會主席李偉振預料，本港的化驗所至少可做到每日8萬至10萬個單樣核酸檢測，相信可應付通關初期需求。

昨日疫情概要：

-增18,626宗確診，確診數字連續三日下趺，較昨日微跌3.98%。

-輸入個案990宗，佔整體個案比率5.32%；相比同日19,991機場入境旅客人次，確診比率則為4.95%，七日平均比率是4.98% 。

-新增53名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.232%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11562人。

-累計4,884名病人留院，當中661人為新增確診病人，新呈報15宗危殆及28宗嚴重個案。

疫情．12.27｜增18626宗確診　輸入個案創新高直逼千宗

中旅社《港澳居民來往內地通行證》網上預約服務

香港中旅證件服務各中心地址、營業時間、查詢電話

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼12月27日　高鐵西九龍站準備恢復通車▼

+3

▼12月27日　廣華醫院急症室情況▼

+3

▼12月27日　漁農美食嘉年最後一天▼

+20

▼12月26日　必理痛缺貨▼

+4

▼12月25日　市民「復常」慶祝聖誕節▼

+9

▼12月23日　機場重現外遊人潮▼

+7
日本自由行首兩個月12萬港人「返鄉下」　11月十個旅客一個港人

【00:44】日本6月開關以來，港人「返鄉下」到日本旅行人數每月只有數百人，不過自10月日本恢復自由行，即月遊日人數即暴升至3.62萬人，相比9月增約12倍。在11月更有8.3萬港人訪日，佔該月到訪日本旅客總數8.9%，僅次於南韓、台灣及美國旅客，幾乎十個旅客就有一個是港人；若與2019年11月同期比較，當月訪日港人有199,702人，即上月已回復至疫前約42%。

▼12月25日 澳門疫情嚴峻不少店舖關門▼

+10
澳門疫情｜周二起取消免費核酸檢測　居民懷疑染疫僅需快測疫情｜增18626宗確診　輸入個案再創新高達990人　多53人死澳門疫情｜議員料一半人口中招　市面缺藥物供應　醫院淪人間煉獄疫情｜31個月大女童不治　3幼童危殆　累計確診人數破250萬每周疫情｜上周確診個案13萬升兩成　危重死亡總數俱升聖誕節｜蘭桂坊平安夜氣氛熱　市民冀疫情快完　零時齊呼聖誕快樂內地新冠疫情嚴峻　恐通關後來港求醫？　高拔陞：會密切審視情況走吧！2022｜ 獨立調查無下文　第五波疫情死者家屬 ：我哋被遺忘
新冠肺炎
新型冠狀病毒感染
Omicron變種病毒
變種病毒
通關