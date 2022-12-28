全港滅鼠行動今展開　黃大仙試點過去三個月捕獲近700老鼠

本港存有不少鼠患黑點，嚴重影響社區衞生，並對市民造成極大滋擾。政府今日（28日）展開「各界攜手，全港滅鼠行動」，環境及生態局局長謝展寰到訪黃大仙大成街街市視察滅鼠工作後表示，從10月至今在該街市已捕獲超過700隻老鼠，認為鼠患問題大有改善。



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以街市為試點改用新法捕鼠

謝展寰表示，食環署在街市試驗，在10月時，先利用捕鼠器捕鼠，一個月平均捕獲4.5隻老鼠。及後增加在夜間放置捕鼠器和改用酒精捕鼠器，並於11月底時利用老鼠膠捕鼠，3星期內捕獲共385隻老鼠。

他又提到，局方的跨部門防治蟲鼠督導委員會在上星期已召開會議，各部門會到訪街市、後巷及工地等地方，推行有效的滅鼠工作，並提升社會大眾對防治鼠患的意識。

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全港7至11月捕獲活鼠2.3萬隻

食環署副署長姚繼卓表示，署方今年7月至11月間捕獲活鼠共2萬3千隻，較去年同期增加五成。他亦指，未來會持續加強清理街道垃圾雜物，並繼續宣傳鼠患管理守則。而房屋署副署長梁健文亦指，未來將會針對鼠患加班強巡視及清理工作。

在大成街街市經營水果店的檔主鄭女士表示，近幾個月以來街市出現老鼠的情況大大減少。她在攤位內有使用老鼠膠捕捉老鼠，「上個月捉到隻細隻」，之後便主動聯絡食環署進行處理。她認為，滅鼠行動成效顯著，「希望可以令客人有返信心，繼續返嚟幫襯。」