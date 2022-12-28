日本機場限制｜國泰一度擬取消周五至1月8日往福岡及北海道航班

日本政府12月27日公布，本港所有航班由12月30日（本周五）只可降至東京、大阪及名古屋共四個機場，料大批旅客受影響。消息指，國泰航空將取消本周五至明年1月8日，由香港至日本福岡及北海道札幌新千歲機場的航班，期間回程航班如常運作，即有「吉機」在原有航點接載乘客返港。



國泰指正與日本相關當局積極溝通，至今對話仍然持續。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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李家超：對日本政府決定表示失望

行政長官李家超在下午記者會表示，對日本政府決定表示失望，已接觸了駐港日本總領事館，表達關注事件。東京的經貿辦亦已提供協助予有需要港人，會將有關資料交予需協助的港人，例如他們可找資料作有關安排，而航空公司也有提供資料給旅客，如何搭交通工具去四個機場，經貿辦隨時準備提供協助。

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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國泰將安排「吉機」接載乘客回港

日本政府限制中港澳三地的載客航班，只可以在當地四個機場東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部四個機降落。據了解，國泰航空將取消由本周五(30日)至明年1月8日，由香港前往日本福岡，以及由香港前往北海道札幌新千歲機場的航班；期間回程航班如常運作，視乎日本當局政策，再決定下一階段應對，即國泰會安排「吉機」前往接載乘客回港，國泰會視乎日本當局政策，再決定下一階段應對。

國泰回覆指，自日本當局昨公布最新的旅遊限制後，國泰航空一直與日本相關當局積極溝通，至今對話仍然持續，將於明日中午前向顧客及社會各界提供進一步資訊。國泰航空由明日（29日）往返日本各航點的所有定期航班如常運作。