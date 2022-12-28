疫苗通行證、大廈強檢12.29同撤 小學及幼稚園每日快測暫或維持
撰文：劉夢婷
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港府今日（28日）公布周四（29日）起取消大部份防疫措施，包括疫苗通行證。醫務衞生局局長盧寵茂同時宣布，政府會全面停止每日就住宅樓宇發出的強制檢測公告，但會繼續於全港80多個社區檢測中心及檢測站，為已於安心出行應用程式及網上登記的市民「願檢盡檢」
不過，為監察病毒變異發展，政府會維持污水檢測，而教育局會審視學校情況，檢視學校快測安排及徵求衞生署意見，初步考慮因小學及幼稚園的學生自理能力低，將會維持快測，未有提及中學安排。
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保留社區80多個檢測站讓市民願檢盡檢
盧寵茂今日公布周四起將會取消強制檢測，但會保留80多個檢測站，為市民願檢盡檢，包括在安心出行及網上登記的提供免費核酸檢測人士；另一方面因從港去往內地需有48小時核酸檢測陰性證明，因此市民出發前可在檢測中心及流動檢測站自費檢測。
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保留污水檢測以監察變異病毒株
盧寵茂表示，雖然疫情已經到新階段，但新增個案數字仍然高企，污水檢測顯示病毒傳播仍然非常活躍，且死亡率較流感高，冬季呼吸道感染個案仍會對公共醫療系統有較大壓力。政府仍會聚焦一老一幼，堅持公共衞生防控，維持污水檢測以監察新冠病毒變異發展。
盧寵茂還表示，會在公立醫院、社區檢測中心和流動檢測站抽驗做基因測試，按世界衞生組織建議持續監察有無出現需關注的變種病毒株，並強調放寬但不放棄。
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院舍仍要檢測 小學幼稚園或維持快測 暫未提及中學安排
盧寵茂表示，所有安老及殘疾院舍員工需維持每日快測及定期核酸檢測，以保障重點人群，所有院舍院友需每日快測，訪客亦需出示快測陰性證明，勞福局及社會福利署會持續溝通。
此外，教育局會審視學校情況，檢視學校快測安排，與學校商討並徵求衞生署意見，初步考慮到，由於小學及幼稚園學生自理能力低，將維持快測安排。
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