通關內地｜李家超：目標最遲1.15通關　陸路人流多需部署

政府明（29日）起取消大部份社交距離措施，並積極與內地敲定通關細節。行政長官李家超今（28日）表示，目標最遲1月15日前可落實通關，強調通關三大原則：逐步、有序及全面，空路、海路及鐵路會逐步恢復班次及航點等，陸路方面因人流最多需要流程部署，務求安排暢順、不混亂及不須排長龍等。他又說，會一直密切觀察通關後情況，確保順暢運作後會在下一步增加人數上限。



▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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通關三大原則：逐步、有序及全面

內地相繼宣布明年1月8日起取消入境核酸檢測及集中隔離，以及恢復港澳口岸邊檢快捷通道。在「應對疫情指導及協調組」記者會上，李家超多次被問及與內地通關的日期及安排，他表示，通關有三大原則，即逐步、有序及全面，因通關後需求一定大，故要確保不出亂、過關暢順，不希望出現排長龍、擠塞、失控、出亂導致有人受傷的情況，故逐步有序是最大原則，港府已與內地有關單位接觸。他重申，希望在1月中之前與內地單位有共識後，將方案提中央審批後落實，目標是1月15日前落實通關，亦對達到目標有信心。

他又說，要與內地聯通主要透過4個渠道，包括空路、海路、鐵路及陸路，在空路、即飛機航班方面，可由0班次到一開始2班、3班等，再開點對點，「由1點到2點，或1點到3點、1點到5點咁逐步開，都係常理嚟。」他又說，船運渡輪及鐵路亦是類似做法。

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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陸流人流多要部署流程配套

至於最大需求的陸路口岸方面，李家超稱2019年前陸路票岸每日單向接待40至50萬人次，口岸有地理限制，每分鐘可處理多少個過關人士、兩方面有關單位都需要部署。他稱人手較易部署，最重要是有流程配套，通關要求仍在討論中，有一致共識時會立即報請中央，「知大家關心，我都係，我每個環節都過問。」

他又強調，通關亦要確保有足夠運力及配套上可配合，故人數安排會按實際情況靈活調校，即第一步安排特定人數限制，若安排暢順，觀察一段時間後可進行第二步人數安排，但實際情況仍要與內地當局磋商，深信港方可處理到位。

內地網傳染新冠變「白肺」 盧寵茂：勿信謠言

至於內地疫情，醫務衞生局局長盧寵茂稱，留意到網上許多有關內地疫情的未經證實信息及謠言，包括感染變「白肺」等等，內地衞建委會作澄清，並稱據知目前內地仍是流行Omicron譜系的變異病毒株，與世界情況無分別，也無新變種病毒。

▼12月26日 香港海關各口岸已準備好通關▼

