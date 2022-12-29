疫情．最新｜增24,895宗確診　輸入佔1306宗　再多62名患者不治

疫苗通行證、限聚令、密切接觸者隔離檢疫安排及入境檢核酸檢測等防疫措施，今日（29日）起取消，但口罩令仍維持。學生仍需進行快測、陰性才准回校；在院舍員工須維持每天進行快速抗原測試及定期核酸檢測，院友亦須每天進行快測，而訪客需持有核酸檢測陰性結果。



本港今日（29日）確診數字連續兩天達2萬宗水平，新增24,895宗感染。



今日疫情概覽：



-增24,895宗確診，確診數字反彈，較昨日大幅升近19.31%。

-輸入個案1306宗，佔整體個案比率5.25%；相比同日24,236機場入境旅客人次，確診比率則為5.39%，七日平均比率是4.96% 。

-新增62名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.243%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11683人。

-累計5,195名病人留院，當中616人為新增確診病人，新呈報28宗危殆及23宗嚴重個案。

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港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【18:40】衞生防護中心公布，新增24,895宗確診，輸入個案佔1306宗，另再多62名患者不治。

▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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【15:48】日本周二（27日）宣布，所有由本港出發的航班周五（30日）起，只可降至東京、大阪及名古屋共四個機場。運輸及物流局今日（29日）表示，知悉日本政府最新決定，除上述4個指定機場外，亦將容許本港航班使用新千歲、福岡和那霸三個機場，但有關航班內不可載有七日內曾到中國內地的乘客，惟港府直指有關限制針對本港航班，並不合理，促請日本當局撤回決定。

【14:40】疫苗通行證等大部份防疫措施今起（28日）取消，港大感染及傳染病中心總監何栢良今在電台節目時明言，不同意本港現階段取消疫苗通，擔心在冬季及新年前，會有大量未打針的長者外出用膳，一旦染疫後會增加重症及死亡風險。香港與內地通關在即，他認為應規定內地來港者要接種三針才可入境。

至於內地疫情方面，何栢良指據現時內地專家向全球流感共享數據庫GISAID提交的病毒株基因分析，國內流行的病毒株為BF.7及BA.5.2，均屬Omicron的亞系病毒株。他表示，香港為國際城市，相信通關後本港可以透過分析不同輸入個案的病毒株，追查不同地方正流行什麼病毒株。

【14:25】政府昨日（28日）宣布放寬一系列防疫措施，包括今起（29日）抵港旅客不用在機場做核酸檢測，改為只需在第0至5天自行快測。機場今日如常有航班降落，不少旅客步出入境大堂後均稱落機過程順利，有居澳洲港人今年2月曾回港探親，憶起當時「檢測待行」及隔離檢疫感艱難，對今日暢通無阻感方便及欣慰；有居新加坡香港家庭稱已十年未回港，對不需檢測感驚喜，又稱很快已完成入境程序：「好似返咗以前咁。」

▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼



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【14:21】內地疫情嚴峻，不少國家因而收緊對內地的入境措施，當中香港亦因而受牽連。運輸及物流局長林世雄表示對此感到非常失望，指日本當局計劃屬單方面，並且決定倉卒。他指最近一兩日有與日本當局接觸，要求對方撤回對限制港航班的決定，或盡量縮窄影響範圍，感到對方反應正面。

旅議會主席徐王美倫在另一電台節目亦指，對日本突然設限感突然，業界亦非常失望，希望日本當局能為有關措施訂立時間表。

【13:58】香港快運HK Express表示，據日本當局的最新資訊，確認東京（成田和羽田）、大阪-關西、名古屋、福岡和沖繩之日本航班將繼續運作。與國泰一樣，因應日本當局要求，由本周五（30日）起，前往福岡及沖繩的顧客在出發前必須申報，確認於出發前 7 日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

HK Express表示，航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此HK Express每周只能營運合共60航班前往上述各航點，明年1月由香港出發往日本之航班將會減少 41 班，由12月29日至明年1月13日期間之航班將照常運作，由明年1月14日起將減少由日本前往香港的航班；由日本出發往香港之航班在明年1月所有航班將如常運作。

下列航班亦將會取消：

HK Express表示如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19 疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於12月30日至明年1月31日期間出發之航班機票，將可免費更改、無需支付票價差額，但受機位供應限制，並必須於原定出發日或之前遞交，及於2023 年6月30日或之前出發。

【13:20】大部份防疫措施今日（29日）起取消，僅口罩令及確診者隔離令仍然維持。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，據目前確診數字、大廈污水檢測病毒量等，已迫近年初水平，預料現時已屆疫情頂峰，並在頂峰橫行，但仍未知要橫行多久。他稱，過了今年年底、下月初後，若每日確診數字回落至1萬多宗水平，可考慮取消確診者隔離令及海外人士入境疫苗要求，如果疫情無反彈，更可在農曆新年後考慮取消口罩令。

【13:10】新冠肺炎疫情三年，大部分防疫措施終在今（29日）放寬。醫務衞生局局長盧寵茂早上出席電台節目時回應是否刪除安心出行應用程式時指，「大家手機有無數APP（應用程式），有啲人對自己有咩APP都唔知」。他亦指，安心出行應用程式仍有不少功能，但「有啲人如果唔鍾意，覺得佢（安心出行）無用，想取消咗佢，我哋無任何反對。」

盧寵茂又被問到放寬措施是否要過心理關口，盧寵茂表示，自己唯一心理關口是如何確保市民健康及醫療系統服務，「不係個人有咩障礙，都係考慮香港整體利益。」

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【12:24】日本當局限制本港及內地和澳門載客航機只可降落四個指定機場後作出微調，如航機乘客中無人在七日內曾逗留內地，本周五（30日）可如常在札幌、福岡、沖繩降落。國泰表示，因應日本當局要求，由周五起，前往福岡及札幌的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

國泰表示，由本周五起，所有前往名古屋及福岡的航班將會取消，而前往札幌的航班，則由每周七班減至五班，取消周一及周三航班。另外，期間而前往東京成田機場的CX500及CX502航班也會取消。由12月30日至明年1月8日，所有由日本返港的航班會如期飛返香港，將有「吉機」前往被禁止載客降落的機場，接載乘客回港。

由明年1月9日起，所有名古屋返港的航班也會取消，而札幌返港的航班同樣由每周七班減至五班，由1月11日起取消周一及周三航班。此外，若干日子的CX501東京成田、CX503大阪及福岡返港航班亦將取消。

國泰表示，受航班取消影響的顧客當中，會獲安排原定往來東京、大阪及札幌的顧客，乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。因正值旅遊旺季其他航班滿座，將為往來福岡的受影響顧客提供全額退款。

直接透過國泰航空預訂航班的顧客，將在數日內收到載有更改航班詳情的電郵；直接透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辧理退款；如顧客透過第三方預訂航班，需直接聯絡相關的旅行代理跟進。國泰表示，顧客現階段毋須致電顧客服務團隊直接查詢。

▼12月29日 疫苗通行證取消首日酒樓情況▼



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【11:01】「疫苗通行證」實施逾10個月，今日（29日）正式落幕，有一針未打的老人家今日急不及待到茶樓「打躉」，嘆久違的一口茶。連月來不曾染疫，被問及為何不接種疫苗，老人家指「打唔打針冇所謂，打死咗好多個人，唔打我咪幾好，安心！」對於政府取消疫苗通行證，他回應說：「開心啲、自由啲！人生係自由㗎嘛！」

▼12月28日 政府宣布取消疫苗通行證▼



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【09:47】政府今（29日）起放寬絕大部份社交距離措施，包括取消疫苗通行證等。實政圓桌立法會議員田北辰表示，極力反對取消疫苗通，強調疫情高企、最新逾5,000人住院，長者三針接種率亦只有約79%，擔心醫療系統超負荷，「以前（醫務衞生局局長）盧寵茂口口聲聲話一定要打齊針先除口罩，因為會入院，今日又放寬……呢個政府有冇搞錯，以後講嘢仲有人信佢？」

他又預料，香港與內地通關初期人數限額約3萬左右，亦期望高鐵恢復載客後可全面開放各個高鐵站，但認為兩地通關檢測要求要雙向，即事先提供核酸檢測陰性證明，亦應要求已打齊疫苗。

▼12月28日 中旅社人龍證辦理回鄉證▼



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▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



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【09:18】政府今（29日）起放寬絕大部份社交距離措施，只維持口罩令及確診者隔離令，全面邁向復常。醫務衞生局局長盧寵茂今（29日）表示，政府放寬政策但不是放棄防疫，又指雖然過去3年因病毒變種及大眾免疫力提升等，新冠與流感、感冒「有地方拉近咗」，但新冠對市民及醫療影響比起流感大，強調「唔希望淡化新冠對市民、對醫療影響。」

唔係一個代表另一個，或者兩個相同，係一加一可能大於二……唔希望淡化新冠對市民、對醫療影響……放寬但唔係放棄。 醫務衞生局局長盧寵茂

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



+ 7

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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【00:29】國家衞健委周一（26日）晚宣布，自1月8日起將取消入境核酸檢測的要求、入境者亦不用進行集中隔離。



那麼，現時入境內地的隔離政策是怎樣的？有周三（28日）由香港飛往北京的人員向《香港01》透露，入境北京後曾被防疫車輛載去隔離酒店，其後在未有簽署任何文件的情況下直接搭的士返回家中，並且不用進行居家隔離，可自由出入社區。

《香港01》記者周日（25日）從香港飛往北京，完成1日集中隔離後便離開隔離酒店。

▼12月26日 必理痛缺貨▼

