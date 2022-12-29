疫情．最新｜日本限降令微調 特定條件准降落札幌、福岡、沖繩
撰文：陳淑霞 林穎嫺 黃金棋 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 陳葆琳
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疫苗通行證、限聚令、密切接觸者隔離檢疫安排及入境檢核酸檢測等防疫措施，今日（29日）起取消，但口罩令仍維持。學生仍需進行快測、陰性才准回校；在院舍員工須維持每天進行快速抗原測試及定期核酸檢測，院友亦須每天進行快測，而訪客需持有核酸檢測陰性結果。
本港昨日（28日）確診數字重上2萬宗水平，新增20,865宗感染。另國泰及香港快運HK Express今日中午前將交代航班受日本「限降令」的安排。
昨日（28日）疫情概要：
-個案重上2萬宗水平，增20,865宗確診。
-輸入個案1,176宗，佔整體個案比率5.64%；相比同日24,558機場入境旅客人次，確診比率則為4.79%，七日平均比率是4.94% 。
-新增59名患者死亡，7日平均死亡率維持0.232%，整體死亡率0.46%，累計死亡人數為11,621人。
-院舍感染情況嚴竣，多61間院舍出現個案，共106名院友及職員中招。
【12:24】國泰表示，日本當局准許如航機上乘客中，如無人在七日內曾逗留內地，可如常在札幌、福岡、沖繩降落。
不過由12月30日起，所有前往名古屋及福岡的航班將會取消，而前往札幌的航班，則由每周七班減至五班，取消周一及周三航班。
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【00:29】國家衞健委周一（26日）晚宣布，自1月8日起將取消入境核酸檢測的要求、入境者亦不用進行集中隔離。
那麼，現時入境內地的隔離政策是怎樣的？有周三（28日）由香港飛往北京的人員向《香港01》透露，入境北京後曾被防疫車輛載去隔離酒店，其後在未有簽署任何文件的情況下直接搭的士返回家中，並且不用進行居家隔離，可自由出入社區。
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