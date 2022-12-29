疫情．最新｜日本限降令微調　特定條件准降落札幌、福岡、沖繩

疫苗通行證、限聚令、密切接觸者隔離檢疫安排及入境檢核酸檢測等防疫措施，今日（29日）起取消，但口罩令仍維持。學生仍需進行快測、陰性才准回校；在院舍員工須維持每天進行快速抗原測試及定期核酸檢測，院友亦須每天進行快測，而訪客需持有核酸檢測陰性結果。



本港昨日（28日）確診數字重上2萬宗水平，新增20,865宗感染。另國泰及香港快運HK Express今日中午前將交代航班受日本「限降令」的安排。



昨日（28日）疫情概要：



-個案重上2萬宗水平，增20,865宗確診。

-輸入個案1,176宗，佔整體個案比率5.64%；相比同日24,558機場入境旅客人次，確診比率則為4.79%，七日平均比率是4.94% 。

-新增59名患者死亡，7日平均死亡率維持0.232%，整體死亡率0.46%，累計死亡人數為11,621人。

-院舍感染情況嚴竣，多61間院舍出現個案，共106名院友及職員中招。

中旅社《港澳居民來往內地通行證》網上預約服務

香港中旅證件服務各中心地址、營業時間、查詢電話

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【12:24】國泰表示，日本當局准許如航機上乘客中，如無人在七日內曾逗留內地，可如常在札幌、福岡、沖繩降落。

不過由12月30日起，所有前往名古屋及福岡的航班將會取消，而前往札幌的航班，則由每周七班減至五班，取消周一及周三航班。

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



+ 4

▼12月28日 中旅社人龍證辦理回鄉證▼



+ 5

▼12月28日 政府宣布取消疫苗通行證▼



+ 3

▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



+ 13

▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



+ 7

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



+ 3

【00:29】國家衞健委周一（26日）晚宣布，自1月8日起將取消入境核酸檢測的要求、入境者亦不用進行集中隔離。



那麼，現時入境內地的隔離政策是怎樣的？有周三（28日）由香港飛往北京的人員向《香港01》透露，入境北京後曾被防疫車輛載去隔離酒店，其後在未有簽署任何文件的情況下直接搭的士返回家中，並且不用進行居家隔離，可自由出入社區。

《香港01》記者周日（25日）從香港飛往北京，完成1日集中隔離後便離開隔離酒店。

▼12月26日 必理痛缺貨▼

