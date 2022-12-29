疫情．最新｜疫苗通行證等今起取消　國泰上午交代應對日本限降令

撰文：陳淑霞 林穎嫺 黃金棋 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 陳葆琳
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疫苗通行證、限聚令、密切接觸者隔離檢疫安排及入境檢核酸檢測等防疫措施，今日（29日）起取消，但口罩令仍維持。學生仍需進行快測、陰性才准回校；在院舍員工須維持每天進行快速抗原測試及定期核酸檢測，院友亦須每天進行快測，而訪客需持有核酸檢測陰性結果。

本港昨日（28日）確診數字重上2萬宗水平，新增20,865宗感染。另國泰及香港快運HK Express今日中午前將交代航班受日本「限降令」的安排。

昨日（28日）疫情概要：

-個案重上2萬宗水平，增20,865宗確診。

-輸入個案1,176宗，佔整體個案比率5.64%；相比同日24,558機場入境旅客人次，確診比率則為4.79%，七日平均比率是4.94% 。

-新增59名患者死亡，7日平均死亡率維持0.232%，整體死亡率0.46%，累計死亡人數為11,621人。

-院舍感染情況嚴竣，多61間院舍出現個案，共106名院友及職員中招。

疫情．12.28｜疫苗通行證、大廈強檢取消　與內地通關初期有限額

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港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼12月28日　李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼

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▼12月28日　中旅社人龍證辦理回鄉證▼

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▼12月28日　政府宣布取消疫苗通行證▼

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▼12月28日　政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼

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▼12月28日　上環港澳碼頭有待重開▼

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▼12月27日　高鐵西九龍站準備恢復通車▼

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01獨家·通關｜香港飛北京已免集中隔離　入境人員可自由進出社區

【00:29】國家衞健委周一（26日）晚宣布，自1月8日起將取消入境核酸檢測的要求、入境者亦不用進行集中隔離。

那麼，現時入境內地的隔離政策是怎樣的？有周三（28日）由香港飛往北京的人員向《香港01》透露，入境北京後曾被防疫車輛載去隔離酒店，其後在未有簽署任何文件的情況下直接搭的士返回家中，並且不用進行居家隔離，可自由出入社區。

《香港01》記者周日（25日）從香港飛往北京，完成1日集中隔離後便離開隔離酒店。

▼12月26日　必理痛缺貨▼

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疫苗通行證取消　師生每日快測維持至明年1.31　2月起全日授課強檢大廈停止｜949人無檢測共被罰949萬　馬鞍山錦暉苑成全港之冠香港放寬防疫｜盧寵茂強調藥物及疫苗接種港人優先　非港人須自費疫苗通行證取消｜酒樓料陪長輩飲茶年輕客增　餐飲業生意或升一成疫苗通行證周四取消　近40萬人一針未打　「零針」白領嘆心情矛盾必理痛缺貨｜多區藥房持續搶購潮及現水貨藥　一盒10粒炒至180元放寬防疫｜口罩令未撤　盧寵茂：憂三病夾擊　維持至冬季流感完結通關內地｜李家超：設名額分期增加　不混亂及不需排長龍疫苗通行證、大廈強檢12.29同撤　小學及幼稚園每日快測暫維持東區逸樺園、山翠苑及杏花園8屋苑污水陽性　5萬人須快測日本機場限制｜國泰擬停福岡北海道航班　周四公布跟日方商討結果港航12.30起取消往北海道、沖繩航班　安排9班「吉機」接旅客返港日本機場限制｜日方確認航班可在各機場返港　林世雄：已要求撤限疫苗通行證、密切接觸者檢疫周四起取消　李家超：港有防疫屏障放寬防疫｜劃一抵港要求　僅持24小時內快測或48小時內核酸檢測日本機場限制｜四種心態飛沖繩福岡　港客隨遇而安：已三年無旅行通關內地｜中旅社迫爆人潮換證　市民心急回鄉無預約白排3小時日本入境要求｜保險業聯會稱旅保不包防疫命令　業界：今次無辦法
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