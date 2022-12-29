疫情．最新｜HK Express續飛福岡沖繩　乘客7日內曾到內地禁上機

疫苗通行證、限聚令、密切接觸者隔離檢疫安排及入境檢核酸檢測等防疫措施，今日（29日）起取消，但口罩令仍維持。學生仍需進行快測、陰性才准回校；在院舍員工須維持每天進行快速抗原測試及定期核酸檢測，院友亦須每天進行快測，而訪客需持有核酸檢測陰性結果。



本港昨日（28日）確診數字重上2萬宗水平，新增20,865宗感染。



昨日（28日）疫情概要：



-個案重上2萬宗水平，增20,865宗確診。

-輸入個案1,176宗，佔整體個案比率5.64%；相比同日24,558機場入境旅客人次，確診比率則為4.79%，七日平均比率是4.94% 。

-新增59名患者死亡，7日平均死亡率維持0.232%，整體死亡率0.46%，累計死亡人數為11,621人。

-院舍感染情況嚴竣，多61間院舍出現個案，共106名院友及職員中招。

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港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【13:58】香港快運HK Express表示，據日本當局的最新資訊，確認東京（成田和羽田）、大阪-關西、名古屋、福岡和沖繩之日本航班將繼續運作。與國泰一樣，因應日本當局要求，由本周五（30日）起，前往福岡及沖繩的顧客在出發前必須申報，確認於出發前 7 日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

HK Express表示，航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此HK Express每周只能營運合共60航班前往上述各航點，明年1月由香港出發往日本之航班將會減少 41 班，由12月29日至明年1月13日期間之航班將照常運作，由明年1月14日起將減少由日本前往香港的航班；由日本出發往香港之航班在明年1月所有航班將如常運作。

下列航班亦將會取消：

【13:20】大部份防疫措施今日（29日）起取消，僅口罩令及確診者隔離令仍然維持。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，據目前確診數字、大廈污水檢測病毒量等，已迫近年初水平，預料現時已屆疫情頂峰，並在頂峰橫行，但仍未知要橫行多久。他稱，過了今年年底、下月初後，若每日確診數字回落至1萬多宗水平，可考慮取消確診者隔離令及海外人士入境疫苗要求，如果疫情無反彈，更可在農曆新年後考慮取消口罩令。

【13:10】新冠肺炎疫情三年，大部分防疫措施終在今（29日）放寬。醫務衞生局局長盧寵茂早上出席電台節目時回應是否刪除安心出行應用程式時指，「大家手機有無數APP（應用程式），有啲人對自己有咩APP都唔知」。他亦指，安心出行應用程式仍有不少功能，但「有啲人如果唔鍾意，覺得佢（安心出行）無用，想取消咗佢，我哋無任何反對。」

盧寵茂又被問到放寬措施是否要過心理關口，盧寵茂表示，自己唯一心理關口是如何確保市民健康及醫療系統服務，「不係個人有咩障礙，都係考慮香港整體利益。」

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【12:24】日本當局限制本港及內地和澳門載客航機只可降落四個指定機場後作出微調，如航機乘客中無人在七日內曾逗留內地，本周五（30日）可如常在札幌、福岡、沖繩降落。國泰表示，因應日本當局要求，由周五起，前往福岡及札幌的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

國泰表示，由本周五起，所有前往名古屋及福岡的航班將會取消，而前往札幌的航班，則由每周七班減至五班，取消周一及周三航班。另外，期間而前往東京成田機場的CX500及CX502航班也會取消。由12月30日至明年1月8日，所有由日本返港的航班會如期飛返香港，將有「吉機」前往被禁止載客降落的機場，接載乘客回港。

由明年1月9日起，所有名古屋返港的航班也會取消，而札幌返港的航班同樣由每周七班減至五班，由1月11日起取消周一及周三航班。此外，若干日子的CX501東京成田、CX503大阪及福岡返港航班亦將取消。

國泰表示，受航班取消影響的顧客當中，會獲安排原定往來東京、大阪及札幌的顧客，乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。因正值旅遊旺季其他航班滿座，將為往來福岡的受影響顧客提供全額退款。

直接透過國泰航空預訂航班的顧客，將在數日內收到載有更改航班詳情的電郵；直接透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辧理退款；如顧客透過第三方預訂航班，需直接聯絡相關的旅行代理跟進。國泰表示，顧客現階段毋須致電顧客服務團隊直接查詢。

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【11:01】「疫苗通行證」實施逾10個月，今日（29日）正式落幕，有一針未打的老人家今日急不及待到茶樓「打躉」，嘆久違的一口茶。連月來不曾染疫，被問及為何不接種疫苗，老人家指「打唔打針冇所謂，打死咗好多個人，唔打我咪幾好，安心！」對於政府取消疫苗通行證，他回應說：「開心啲、自由啲！人生係自由㗎嘛！」

▼12月28日 政府宣布取消疫苗通行證▼



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【09:47】政府今（29日）起放寬絕大部份社交距離措施，包括取消疫苗通行證等。實政圓桌立法會議員田北辰表示，極力反對取消疫苗通，強調疫情高企、最新逾5,000人住院，長者三針接種率亦只有約79%，擔心醫療系統超負荷，「以前（醫務衞生局局長）盧寵茂口口聲聲話一定要打齊針先除口罩，因為會入院，今日又放寬……呢個政府有冇搞錯，以後講嘢仲有人信佢？」

他又預料，香港與內地通關初期人數限額約3萬左右，亦期望高鐵恢復載客後可全面開放各個高鐵站，但認為兩地通關檢測要求要雙向，即事先提供核酸檢測陰性證明，亦應要求已打齊疫苗。

▼12月28日 中旅社人龍證辦理回鄉證▼



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▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



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【09:18】政府今（29日）起放寬絕大部份社交距離措施，只維持口罩令及確診者隔離令，全面邁向復常。醫務衞生局局長盧寵茂今（29日）表示，政府放寬政策但不是放棄防疫，又指雖然過去3年因病毒變種及大眾免疫力提升等，新冠與流感、感冒「有地方拉近咗」，但新冠對市民及醫療影響比起流感大，強調「唔希望淡化新冠對市民、對醫療影響。」

唔係一個代表另一個，或者兩個相同，係一加一可能大於二……唔希望淡化新冠對市民、對醫療影響……放寬但唔係放棄。 醫務衞生局局長盧寵茂

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



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▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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【00:29】國家衞健委周一（26日）晚宣布，自1月8日起將取消入境核酸檢測的要求、入境者亦不用進行集中隔離。



那麼，現時入境內地的隔離政策是怎樣的？有周三（28日）由香港飛往北京的人員向《香港01》透露，入境北京後曾被防疫車輛載去隔離酒店，其後在未有簽署任何文件的情況下直接搭的士返回家中，並且不用進行居家隔離，可自由出入社區。

《香港01》記者周日（25日）從香港飛往北京，完成1日集中隔離後便離開隔離酒店。

▼12月26日 必理痛缺貨▼

