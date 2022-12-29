放寬防疫｜盧寵茂：放寬非放棄　新冠仍較流感嚴重　不應淡化影響

政府今（29日）起放寬絕大部份社交距離措施，只維持口罩令及確診者隔離令，全面邁向復常。醫務衞生局局長盧寵茂今（29日）表示，政府放寬政策但不是放棄防疫，又指雖然過去3年因病毒變種及大眾免疫力提升等，新冠與流感、感冒「有地方拉近咗」，但新冠對市民及醫療影響比起流感大，強調「唔希望淡化新冠對市民、對醫療影響。」



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盧寵茂在電台節目回應新冠肺炎是否變感冒，現階段市民對新冠疫情認識增加，加上病毒變異及大眾免疫力提升等，新冠影響力與3年前確有差異，某些地方是與流感「拉近了」，但亦存差異，「唔需要太斟酎」。

新冠對醫療系統影響仍較流感大 放寬非新棄防疫

他強調新冠對醫療系統影響較流感大，但兩者影響應是疊加，「唔係一個代表另一個，或者兩個相同，係一加一可能大於二」，故不希望淡化新冠對市民、對醫療影響，亦稱政府今次是「放寬但不是放棄」。

唔係一個代表另一個，或者兩個相同，係一加一可能大於二……唔希望淡化新冠對市民、對醫療影響……放寬但唔係放棄。 醫務衞生局局長盧寵茂

盧寵茂：非突然放寬 屬穩步復常

目前確診數字仍然高企，有指放寬時機不恰當，盧寵茂指過去6個月抗疫方向穩定，平衡抗疫帶來效果及社會成本、經濟動力，並向復常方向邁進，包括兩步除消入境隔離等，形容過去是穩步放寬，認為今次放寬並不突然。

醫療系統已有高韌力 疫情近年初水平仍可維持非緊急服務

至於放寬措施對醫療系統的壓力，他稱每年冬季本港醫療系統均有較大壓力，但留意到現時污水病毒量數量、感染率等已和今年年初無分別，加上本港3針有效率已達94%，醫療系統在遠程醫療、送藥等安排下已有較高韌力，即使在現時疫情接近年初水平再加冬季流感，醫管局仍可維持大量非緊急服務。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

取消密切接觸者隔離令 可釋放醫療人手

他承認放寬某些措施或有機會增加感染數字，但已非最重要部份，而取消密切接觸者隔離令，亦可釋放醫院人力，因每日有500名醫管局員工因隔離令影響工作。

被問及上星期曾稱不宜取消疫苗通卻在短時間內改變想法時，盧寵茂回應指，政策肯定要在某時間作調整，適時重新考慮成本或效益，強調每階段都檢討，而一老一幼接種率仍是最令人關注及遺憾的事宜。他稱政府會繼續推動疫苗接種，包括學校會續教育家長帶子女打針，亦會繼續到校接種計劃等，冀一老一幼接種意願不會受反科學言論影響。

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防疫的責任及權力交還市民

他補充，過往密切接觸者隔離令對社會造成相當大成本，「有啲人一段時間內多次在家檢疫」，認為現階段市民對病毒已較熟悉，防疫的責任及權力應由政府管控交還市民決定，「放假請假、有無需要睇醫生，由市民決定」，醫護人員亦同樣有該彈性，考慮是否適合盡快返回崗位等。

盧：冬季高峰後檢視口罩令

盧寵茂又說，會適時作調整及考慮放寬口罩令，但因冬季仍有一段時間，屆時才會重新檢討，並重申疫情不斷有進展，防疫政策會隨變化不斷調整，「變先至係應該要接受。」

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