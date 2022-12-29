立場新聞案　辯方質疑檢電子儀器令立場不能營運　警員否認

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（29日）在區域法院續審。控方繼續傳召到立場辦公室搜查的警員作供，而辯方盤問時質疑，警員當時檢取多項電子儀器，包括電腦和硬碟等，是要確保立場不能營運。警員則強調，沒有收到該指示。



國安處警員葉甫作供指，和同僚於去年12月29日到立場辦公室搜查時，他負責搜查辦公室內其中一個區域。葉檢取租約、鍾沛權的糧單等，以及多項電子儀器，包括6部電腦、7個硬碟、1個路由器。

被告鍾沛權(右)和林紹桐(左)。(朱棨新攝)

警員檢取立場員工糧單和租約等

代表兩被告鍾沛權和林紹桐的資深大律師余若薇盤問時指，為何本案涉及串謀發布或複製煽動刊物，需要檢取立場員工的糧單，葉回應指他並不知悉是否有調查價值，就應否檢取物品，現場需向上級再作請示。

辯方盤問時則指，警員當時檢取多項電子儀器，是否要確保立場不能營運。葉回應指，這並非他收到的指示。辯方續問，員工當時是否不能工作，葉再強調未有收到此指示，不能回答此問題。葉又指，有人於搜查期間返到該辦公室，但不知對方是否立場的員工。

控方覆問時指，搜查後現場有否解封。葉回應指不清楚，並解釋在搜查後，他返回行動基地，離開時未有解封。至於之後是否解封，他則不清楚。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022