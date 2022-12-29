內地開關｜一文看清多地調整中港旅客入境措施　飛日本韓國先檢測

【前往日本／韓國／美國／台灣等地前須知】中國近日宣布將於1月8日放寬出入境防疫管控，意味著恢復與外地通關。不過內地省市現時疫情爆發，不少國家或地區因擔心受中國疫情影響，調整來自中國旅客入境措施，當中澳門及香港亦不例外。



《香港01》彙整各地最新對中港澳旅客的入境要求，當中不少地方加強對中國入境者核酸檢測的要求，其中日本、台灣、美國和印度有分開處理中國及港澳旅客的要求，其他國家則沒細分。



韓國今日（30日）宣布，截至明年2月底前，所有來自中國的入境者都必須在登機前出示新冠病毒核酸或快測陰性結果，以及在抵韓後的第一天接受核酸檢測。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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內地近日大量放寬防疫措施，多個省市疫情爆發，下月8日即將放寬出入境防疫管控，意味著恢復與外地通關，不少國家或地區擔心本地疫情會受大量中國遊客到訪而受影響。《香港01》彙整各地最新對中港澳旅客的入境要求，其中日本、台灣、美國和印度有分開處理中國及港澳旅客的要求，其他國家則沒細分。

日本限制中國旅客往日的機場。（日本觀光局圖片）

日本：港澳人士曾往內地須檢測及只可降四機場

港澳旅客：據日本最新公布，香港及澳門人可以乘坐直航航班，前往用成田、羽田、關西和名古屋中部、新千歲、福岡和那霸等七個機場。不過，要注意其過去七日必須無逗留中國內地。香港及澳門人入境日本時亦毋須做核酸檢測。

值得注意的是，由於日本當局規定航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，故部份航班將會被取消。

香港快運指，每周只能營運合共60航班前往上述各航點，即明年1月由香港出發前往日本之航班將會減少41班；國泰航空亦指，由於日本當局不允許加班次，故只能維持一星期65班機到日本，料1月有20%前往日本航班需要取消，明起取消所有飛往名古屋及福岡航班，直至另行通知。

中國旅客：由中國內地出發或7天內曾逗留過中國內地的旅客，入境日本時則要在機場進行核酸檢測，如結果呈陽性即要隔離7天；另外，他們亦不可入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場，即不能由內地直接飛去北海道﹑九州﹑沖繩等其他熱門地區。

台灣不開放中國旅客來台觀光。（Getty）

台灣：維持現行不開放大陸觀光客來台政策

港澳旅客：明年元旦起至1月底仍不可以自由行到台旅遊，須參加旅行團才可以來台。

中國旅客：明年元旦起至1月底仍不可以自由行到台旅遊，須參加旅行團才可以來台。另外，搭乘自大陸四個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液進行核酸檢測，採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢。

港人往對國須持核酸檢測48小時陰性證明。（資料圖片）

美國：48小時核酸或透過遠端醫療服務做快測陰性證明

中港澳旅客：所有來自中國內地、香港及澳門的2歲或以上旅客由1月5日開始，乘坐飛機到美國前，需要提交出發前兩天內的新冠病毒陰性檢測證明。檢測可以是核酸檢測或在遠程醫療人員指導下進行的抗原檢測，並在登機前向航空公司展示有關證明。旅客如果在出發前超過十天確診，可以出示康復證明，以代替陰性病毒檢測結果。

▼12月28日 機場出發旅客▼



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印度：中港日韓星泰旅客入境前須檢測

中港澳旅客：印度衞生部長表示，自2023年1月1日起，來自中國、香港、日本、韓國、新加坡、泰國的旅客必須進行檢測。

首爾夜景。(韓國觀光公社圖片)

韓國：明年2月底前中國旅客上機前須檢測

中國旅客：韓國總理韓德洙30日（周五）表示，因為擔心中國北京取消對旅客隔離可能會導致新冠病例激增，決定截至明年2月底前，所有來自中國的入境者都必須在登機前出示新冠病毒核酸或快測陰性結果。以及所中國旅客都必須在抵韓後的第一天接受核酸檢測。

意大利：入境要做核酸檢測

中國旅客：由28日（周三）起，所有從中國入境者均要接受強制的新冠病毒拭子檢測，如檢測陽性者需要接受病毒基因排序。有關政策暫時執行至明年1月30日，到期後將重新評估是否延續。

馬來西亞：中國遊客出示檢測陰性證明

中國旅客：據《星洲日報》報道，馬來西亞衞生部將於29日（周四）宣布，中國遊客入境時的新防疫管制措施，包括要求來自中國的遊客出發前必須檢測新冠肺炎，檢測結果呈陰者才能入境。

▼12月29日 機場抵港乘客首日毋須做核酸檢測▼



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英國、新加坡、泰國、德國、澳洲及比利時：暫不會改變對中國旅客的入境規定

中國旅客：不少國家仍維持現行中國旅客的入境規定，毋須另外進行檢測。英國表示，盡管中國病例激增，但英國政府沒任何計劃對來自中國的入境者實施相關限制；泰國、新加坡、德國、比利時和澳洲等則未有計劃改變應對中國旅客措施。