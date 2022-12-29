內地開關｜一文看清多地調整中港澳旅客入境措施　港人外遊須注意

中國近日宣布將於1月8日放寬出入境防疫管控，意味著恢復與外地通關。不過內地省市現時疫情爆發，不少國家或地區因擔心受中國疫情影響，調整來自中國旅客入境措施，當中澳門及香港亦不例外。



《香港01》彙整各地最新對中港澳旅客的入境要求，當中不少地方加強對中國入境者核酸檢測的要求，但亦有不少國家或地區沿用現時措施。



▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



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內地近日大量放寬防疫措施，多個省市疫情爆發，下月8日即將放寬出入境防疫管控，意味著恢復與外地通關，不少國家或地區擔心本地疫情會受大量中國遊客到訪而受影響。《香港01》彙整各地最新對中港澳旅客的入境要求，其中日本、台灣、美國和印度有分開處理中國及港澳旅客的要求，其他國家則沒細分。

日本限制中國旅客往日的機場。（日本觀光局圖片）

日本：港澳人士曾往內地須檢測及只可降四機場

港澳旅客：據日本最新公布，香港及澳門人可以乘坐直航航班，前往用成田、羽田、關西和名古屋中部、新千歲、福岡和那霸等七個機場。不過，要注意其過去七日必須無逗留中國內地。香港及澳門人入境日本時亦毋須做核酸檢測。

值得注意的是，由於日本當局規定航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，故部份航班將會被取消。

香港快運指，每周只能營運合共60航班前往上述各航點，即明年1月由香港出發前往日本之航班將會減少41班；國泰航空亦指，由於日本當局不允許加班次，故只能維持一星期65班機到日本，料1月有20%前往日本航班需要取消，明起取消所有飛往名古屋及福岡航班，直至另行通知。

中國旅客：由中國內地出發或7天內曾逗留過中國內地的旅客，入境日本時則要在機場進行核酸檢測，如結果呈陽性即要隔離7天；另外，他們亦不可入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場，即不能由內地直接飛去北海道﹑九州﹑沖繩等其他熱門地區。

台灣不開放中國旅客來台觀光。（Getty）

台灣：維持現行不開放大陸觀光客來台政策

港澳旅客：明年元旦起至1月底仍不可以自由行到台旅遊，須參加旅行團才可以來台。

中國旅客：明年元旦起至1月底仍不可以自由行到台旅遊，須參加旅行團才可以來台。另外，搭乘自大陸四個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液進行核酸檢測，採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢。

港人往對國須持核酸檢測48小時陰性證明。（資料圖片）

美國：48小時核酸或透過遠端醫療服務做快測陰性證明

中港澳旅客：所有來自中國內地、香港及澳門的2歲或以上旅客由1月5日開始，乘坐飛機到美國前，需要提交出發前兩天內的新冠病毒陰性檢測證明。檢測可以是核酸檢測或在遠程醫療人員指導下進行的抗原檢測，並在登機前向航空公司展示有關證明。旅客如果在出發前超過十天確診，可以出示康復證明，以代替陰性病毒檢測結果。

印度：入境旅客必須檢測

中港澳旅客：印度衞生部長表示，自2023年1月1日起，來自中國、香港、日本、韓國、新加坡、泰國的旅客必須進行檢測。

▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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意大利：入境要做核酸檢測

中國旅客：由昨日（28日）起，所有從中國入境者均要接受強制的新冠病毒拭子檢測，如檢測陽性者需要接受病毒基因排序。有關政策暫時執行至明年1月30日，到期後將重新評估是否延續。

韓國：將中國列入「檢疫查驗的重點國家」名單

中國旅客：中國由12月16日起列入「檢疫查驗的重點國家」名單，而在仁川國際機場亦加強中國旅客的入境新冠篩查，若相關入境者體溫超過37.3度，本人及同行者需一同接受核酸檢測。



據《朝鮮日報》報道指，韓國將在周五（30日）的中央災難安全對策本部會議上討論後宣布必要的隔離措施，包括考慮的措施包括要求中國旅客出發前48小時內提交陰性核酸檢測證明。

馬來西亞：中國遊客出示檢測陰性證明

中國旅客：據《星洲日報》報道，馬來西亞衞生部將於今日宣布中國遊客入境時的新防疫管制措施，包括要求來自中國的遊客出發前必須檢測新冠肺炎，檢測結果呈陰者才能入境。

▼12月29日 機場抵港乘客首日毋須做核酸檢測▼



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英國、新加坡、泰國、德國、澳洲及比利時：暫不會改變對中國旅客的入境規定

中國旅客：不少國家仍維持現行中國旅客的入境規定，毋須另外進行檢測。英國表示，盡管中國病例激增，但英國政府沒任何計劃對來自中國的入境者實施相關限制；泰國、新加坡、德國、比利時和澳洲等則未有計劃改變應對中國旅客措施。